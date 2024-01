(Bild: CM Behrendt (1), Olaf Struck (2))

0

Sie sind wieder da – die New York Gospel Stars kommen nach Kiel und sorgen für ein belebendes Gospelkonzert in der Nikolaikirche am Alten Markt. Was du außerdem am Wochenende vom 26. bis 28. Januar in der Landeshauptstadt erleben kannst, liest du in diesem Artikel!

New York Gospel Stars

26. Januar • Nikolaikirche, Kiel

Die Gospels sind zurück für eine erneute Deutschlandtournee und wieder heißt es „We are the New York Gospel Stars“! Zusammengekommen, um die „gute Botschaft“ zu verbreiten, stehen die New York Gospel Stars seit über 15 Jahren auf der Bühne. Performances voller Dynamik und Emotionen lassen die Herzen höherschlagen. Gospel Klassiker wie „Walk in Jerusalem“ gewinnen ein ganz neues Flair durch die voluminösen Stimmen der Künstler. Begleitet werden die beliebten Lieder, durch Piano und Schlagzeug. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Das Werkstatt Theater zeigt: Einer von uns

26. und 27. Januar, 20 Uhr • Hansa48

Von Christopher Eckert. Ein Stück über menschliche Eitelkeiten. Ein Heiratsschwindler möchte gerne Bürgermeister werden und mischt die eingefahrene Wahl in einem kleinen Städtchen mächtig auf.

Tod eines Handlungsreisenden

26. und 27. Januar, 20 Uhr • Theater Kiel

Brooklyn, New York. Hier lebt der Handlungsreisende Willy Loman seine Illusion des amerikanischen Traums, dass man es mit harter Arbeit bis nach oben schaffen kann. In festem Glauben daran hat Loman jahrelang geschuftet, seine Familie durchgebracht, Raten abbezahlt, sogar eine Affäre gehabt. Doch die Realität zerstört den großen Traum vom kleinen Glück mehr und mehr. Lomans Söhne, in die er alle seine Hoffnungen gesetzt hat, rebellieren gegen den Vater. Als Loman schließlich entlassen wird, bricht sein auf Selbstbetrug gebautes Kartenhaus immer weiter zusammen.

Gesang voller Groove

27. Januar, 19 Uhr • Ansgarkirche, Kiel

Reisen bildet – und manchmal verändert es die Reisenden für immer. Dem Gospelchor Holtenau ist das passiert. Im April waren 34 Sängerinnen und Sänger in Südafrika, um dort von 5 verschiedenen Chören zu lernen. Am Samstag, den 27. Januar um 19 Uhr singen, tanzen und trommeln die Teilnehmer des Chors beim Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins für Palliativmedizin Kiel e.V. in der Ansgarkirche und erzählen mit vielen Bildern von unseren Erlebnissen.

JazzApart

27. Januar • Schloss Plön

Die Reihe jazzApart, die vom Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön seit vier Jahren erfolgreich angeboten wird, startet in das neue Jahr mit einem echten Kracher. Am 27. Januar 24 präsentiert die in Zürich lebende Saxophonistin Nicole Johanntgen in der von den Bands wie von dem treuen Publikum hochgeschätzten Jugendstil Schwimmhalle ihr aktuelles Album “Henry III” mit Marc Roos, Victor Hege und Pius Baschnagel. Die Jazzfans in der Holsteinischen Schweiz und darüber hinaus dürfen sich auf ein einmaliges Live Konzert freuen.

Spatz und Engel

28. Januar, 17 Uhr • Theater Kiel

Nach wahren Begebenheiten schildern die beiden Autoren Daniel Große Boymann und Thomas Kahry in Spatz und Engel die überraschend enge Beziehung zwischen den beiden Ikonen des Showbusiness. Die international gefeierte deutsche Diva Marlene Dietrich entstammt einer wohlhabenden Berliner Familie, während Edith Piaf als Artistentochter sich den Weg aus bescheidenen Verhältnissen nach oben hart erarbeiten muss. 1948 begegnen die beiden unterschiedlichen Charaktere einander in New York und beginnen eine intensive Freundschaft mit Höhen und Tiefen bis zu Edith Piafs frühem Tod 1963.

Schwitzende Männer 2

28. Januar, 19.30 Uhr • Schauspielhaus, Kiel

Von was bisher geschah, bis wer weiß, wohin... diesmal mit Frau von Anne Spaeter & DeichArt 14. Januar und 28. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Studio im Schauspielhaus. Sie schwitzen wieder! Pünktlich zur Volljährigkeit ihres Erfolgsstücks "Schwitzende Männer im Schuhgeschäft", wagt Deichart das Unmögliche und versucht sich an einem 2. Teil. Mehr Drama. Mehr Chaos. Mehr Schweiß. Und Musik. Ermäßigt bekommt man die Eintrittskarten ab 17 Euro, im Normalpreis ab 23 Euro.