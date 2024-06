0

Entdeckt Kiel abseits des Rampenlichts! Egal, ob ihr mit der Familie Spaß haben wollt, Adrenalin in den Adern spüren möchtet oder einfach nur Neues lernen wollt – wir haben Geheimtipps für jeden Geschmack!

Asmus-Island: die aktive Insel in der Innenstadt

Der Asmus-Bremer-Platz hat einige Neuheiten zu bieten. Unter luftigen Domezelten gibt es Lehrreiches, Lustiges und Kultiges zu erleben. Hier findet zum Beispiel ein Gottesdienst statt – eine besinnliche, aber auch fröhliche Andacht im Trubel der Kieler Woche. Am Abend gibt es täglich wechselnde Mottopartys, Livemusik zum entspannten Feiern und loungige Sitzbereiche zum Verweilen.

Täglich, Asmus-Bremer-Platz

Kieler-Woche-Jahrmarkt:

Während Abenteuerlustige in den rasanten Fahrgeschäften auf ihre Kosten kommen, lädt der Beach Club zum Entspannen ein. Begleitet wird das bunte Treiben von Live-Musik, Jonglage und atemberaubender Hochseilakrobatik über der Förde – in diesem Jahr erstmalig von der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit®.

Täglich, Hörn

Hobby OCEAN Funpark:

Ob Familien oder Sportenthusiasten, hier wartet Action pur. Erlebe die Faszination vom Flyboarden, Stand-up-Paddling, Kanu- und Kajakfahren. Die Highlights? Die gigantische Riesenrutsche, der höchste Wassersprungturm der Kieler Woche und ein spritziges Wassertrampolin!

Täglich, Bootshafen

Secret Stages:

Die Kieler Woche lebt von überraschenden Entdeckungen und dem Gefühl, sich treiben zu lassen. Dafür sorgen viele Live-Auftritte – auch abseits der großen Bühnen. Auf den kleinen Musikbühnen, den Secret Stages, entdeckst du Chöre, Schulbands, Musiker*innen und Newcomer*innen.

Täglich auf der Schlaumachwiese vor dem Bayernzelt, beim Segelcamp, am Foodtruck-Areal und an der Schrevenbrücke

Playground: die kreative Mitmachzone für Jugendliche

Ob K-Pop, Manga, Skaten oder Cosplay – auf dem Playground kannst du ausprobieren, worauf du schon immer mal Lust hattest. Du kannst Street Art erschaffen, Stoffbeutel und T-Shirts bedrucken oder im KI-Workshop mit Midjourney und Sora fantastische Welten erschaffen. Willst du dich austoben?

Täglich, Ratsdienergarten

Spiellinie: das kunterbunte Kinderparadies

Komm mit auf „eine Reise durch die Zeit“! In diesem Jahr feiert die Spiellinie ihren 50. Geburtstag. Es warten viele kreative Kunstaktionen wie die „Farbwerkstatt“ und ein gigantischer Zeitstrudel, den du aus bunten Stoffen knüpfen und beweben kannst. Zusammen mit vielen kreativen Köpfen verwandelst du die Krusenkoppel so in ein riesiges, fantasievolles Gesamtkunstwerk.

Täglich, Krusenkoppel