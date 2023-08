(Bild: Kulturverein Probstei)

Bei den Probsteier Korntagen vor den Toren der Landeshauptstadt steht bis zum 20. August die traditionelle und die Ernte im Mittelpunkt. Wenige Tage später kommt auch die Kunst in der Probstei nicht zu kurz.

​Shaun das Schaf, die Ottifanten oder ein Buckelwal, kunstvoll aus Stroh geformt, zieren jetzt eindrucksvoll die Straßen und Wege der Probstei. Lass‘ dich überraschen, was sich die Strohkünstler*innen der Gemeinden dieses Jahr wieder alles ausgedacht haben! Die Skulpturen und Strohpanoramen sind während der gesamten Dauer der Probsteier Korntage noch bis zum 20. August im ganzen Probsteier Land zu sehen. Das Tolle: Du kannst bei der Stempel-Rallye zu den Strohfiguren aktiv mitmachen und tolle Preise gewinnen! Alle Infos dazu und zu allen Veranstaltungen rund ums Korn findest du unter www.probsteier-korntage.de.

Auf KulTour in der Probstei

Bunt und vielfältig: Die Probsteier KunstTage reizen mit einer Tour durch die kulturelle Landschaft der schönen Region. Vom 2. bis 3. September präsentieren dir 60 Kunstschaffende in außergewöhnlichen Locations ihre Ausstellungen und laden dich dazu ein, über Werke der Malerei, Fotografie, Objektkunst oder Installation ins Gespräch zu kommen. Fast alle Gemeinden der Probstei stellen ihre Dorfgemeinschaftshäuser oder Kulturhäuser zur Verfügung – Scheunen, Ateliers und Restaurants öffnen ihre Türen für das kunstvolle Wochenende. An einigen Orten überrascht dich zusätzlich ein Begleitprogramm mit Musik oder mit kleinen Gaumenfreuden.

Eine traumhafte Region lädt zum Besuch ein

Zwischen Ausstellungen und Austausch Die KunstTage wurden als Gemeinschaftsprojekt vieler Künstler*innen aus dem Kulturverein Probstei erstmals 2020 aus der Taufe gehoben. Ziel ist es, nicht nur die kulturelle Vielfalt in der Region zu zeigen, sondern auch den Austausch zwischen Künstler*innen und Besucher*innen zu ermöglichen. Die bunte Vielfalt des Programms lockt Jahr für Jahr mehr Gäste in die schönen Dörfer der Probstei. Die KunstTage bieten dir den perfekten Anlass, die traumhafte Region mit ihren dörflichen Strukturen auf ganz besondere Weise zu erleben. So lernst du zur schönsten Jahreszeit Neues auf vielen Wegen kennen. Auch als Radtour ein Highlight! Ein Begleitheft, Plakate, Wegweiser sowie bunte Staffeleien in den Farben des Kulturvereins Probstei vor den jeweiligen Ausstellungshäusern zeigen dir die Wege zu deinen ganz persönlichen KulTouren. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Mehr dazu unter www.kulturverein-probstei.de.

Probsteier KunstTage 2. – 3. September, 11 – 18 Uhr