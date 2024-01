(Bild: LH Kiel/Nickels Erichsen)

Kiel ist eine Fahrradstadt – zumindest laut eigenem Verständnis. Um die Kenntlichkeit der Velorouten im Stadtgebiet für Radfahrende zu verdeutlichen, kam die Landeshauptstadt nun auf eine "wegweisende" Idee.

In Kiel ist stetig Bewegung – und das ist in diesem Fall ganz wörtlich gemeint. Die Landeshauptstadt sorgt mit einer neuen Idee für eine verbesserte Orientierung auf den Velorouten. Während Kiel bereits stolz auf seine gut ausgebauten Velorouten ist, wird nun ein weiterer Schritt unternommen, um Radfahrern das Leben zu erleichtern. Die Einführung neuer Banner entlang der Veloroute 1 markiert den Beginn einer Initiative, die die Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Strecken für alle Kieler Radbegeisterten verbessern soll.

Banner weist bereits den Weg an Veloroute 1

Die Veloroute 1, die sich entlang der malerischen Kieler Förde zwischen Neumühlen-Dietrichsdorf und Friedrichsort erstreckt, ist ein beliebter Streckenabschnitt für viele Radfahrer. Die jüngst installierten Banner entlang dieser Route dienen als Wegweiser und Orientierungspunkte für Radfahrer. Drei Banner wurden strategisch platziert – an der Kunsthalle zu Kiel, am Bootshafen und am Übergang zur Hörnbrücke. Diese Banner sind nicht nur mit der Nummer der Veloroute gekennzeichnet, sondern weisen auch die beiden Endpunkte sowie dazwischen liegende Orientierungspunkte aus.

Bedürfnisse der Kieler Radfahrenden stehen im Vordergrund

Diese Initiative des Tiefbauamtes ist der Auftakt für eine schrittweise Markierung aller gut ausgebauten Velorouten in Kiel. Ziel ist es, den Verlauf jeder Route im Stadtbild deutlicher zu machen und damit die Notwendigkeit von aufwändiger Recherche zu minimieren. Für Radfahrer bedeutet das eine einfachere Navigation entlang der Strecken, ohne sich in Details verlieren zu müssen. Neben den bereits installierten Bannern wird eine umfassende Beschilderung entlang der Route erfolgen. Darüber hinaus werden, abhängig von der Fahrbahnoberfläche, entweder Markierungen oder Pflasterungen den Weg zusätzlich verdeutlichen.

Fahrkomfort ehöhen

Diese Maßnahmen sind Teil eines kontinuierlichen Prozesses, der darauf abzielt, die Fahrbahnen zu verbessern, den Fahrkomfort zu erhöhen und die Sicherheit für alle Radfahrer in Kiel zu gewährleisten. Während einige Routen noch in Planung sind, sollen die bereits bestehenden Routen weiter optimiert und für jeden zugänglich gemacht werden. Kiel beweist erneut sein Engagement für eine radfahrerfreundliche Stadt und setzt einen wichtigen Schritt hin zu einer noch angenehmeren Fahrraderfahrung für alle Bewohner und Besucher. Die neuen Banner entlang der Veloroute 1 sind dabei nur der Anfang einer vielversprechenden Entwicklung, die das Radfahren in Kiel noch attraktiver machen wird.

Weitere Infos findest du auf der Website der Landeshauptstadt Kiel.