Der Weg für die Veloroute 4 ist frei – das wollen die Anwohner:innen am Freitag feiern. (Bild: falkemedia Regional/KIELerleben)

Der Jungfernstieg wird zur Fahrradstraße. Zusammen mit der Waisenhofstraße bildet er künftig den Einstieg zur Veloroute 4 Richtung Suchsdorf. Und das wird am kommenden Freitag gefeiert.

Breite Gehwege, Außensitzflächen, glatte Fahrbahn für Radfahrende, viele neue Fahrradbügel und barrierefreie Querungen – all das wird den Beginn der neuen Veloroute 4 am Jungfernstieg auszeichnen. Anlässlich ihrer Einweihung am Freitag, den 23. September wird es ein buntes Programm am Start im Jungfernstieg geben.

Mit Live-Musik und Yoga

Nach der langen Beeinträchtigung der Anwohner:innen und Gewerbetreibenden durch die Baumaßnahmen richten diese ein buntes Baustellenfest mit Flohmarkt, Kunst, Live-Musik, Yoga und vielem mehr aus. Die Veranstaltung findet von 14 bis 22 Uhr im Jungfernstieg zwischen dem Knooper Weg und der Sternstraße statt. An diesem Tag ist der Jungfernstieg für den Verkehr gesperrt.

Anschließend wird der letzte Bauabschnitt zwischen Sternstraße und Arndtplatz fertiggestellt. Zum Abschluss erhält der gesamte Jungfernstieg die letzte Asphaltschicht. In der Hoffnung auf festtaugliches Wetter findet das Baustellenfest jedoch schon vorher statt.