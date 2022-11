Sadat Bujupaj freut sich darauf, Gastgeber eurer Weihnachtsfeier sein zu dürfen. (Bild: falkemedia Regional/Mirjam Stein)

0

Argentinische Delikatessen, so weit das Auge reicht. Auch zur Weihnachtszeit und über Silvester wird es im Fuego del Sur richtig lecker: Es warten aufregende Buffets, Brunches und Weihnachtsessen.

Ein bisschen versteckt an der Kieler Hörn befindet sich An der Halle 400 1 das Fuego del Sur. Argentinische Fleischspezialitäten, Pasta, Pizza und leckerer Fisch – das Angebot ist vielfältig und hochwertig. Als einziges Restaurant in Kiel, das für die Zubereitung des Fleisches einen Holzkohlegrill verwendet und das legendäre Lava-Steak anbietet, hat sich das Fuego seit seiner Neueröffnung in 2021 einen guten Ruf erarbeitet.

Viel Platz für zahlreiche Gäste

Beim Fuego del Sur trudeln täglich neue Buchungen ein, sowohl für kleine als auch für große Gruppen. Mehr als 100 Personen buchen teilweise ein Gruppen-Essen bei Geschäftsführer Sadat Bujupaj. Das Restaurant bietet dafür auf zwei Etagen viel Platz. Auch kleine Gruppen und Einzelpersonen kommen gerne her, um die klassisch argentinische Küche zu genießen.

Schmackhafte Weihnachtspläne

Für die Weihnachtszeit hat sich Sadat wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ab dem 15. November steht eine Weihnachtskarte mit festlichen Speisen zur Verfügung. Ob Hirschspezialitäten mit Kroketten und Rotkohl oder schmackhafte Marzipan-Mousse: Bei dem weihnachtlichen Menü läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Am ersten und zweiten Feiertag findet außerdem ein Weihnachtsbuffet statt. Festliche Speisen und Desserts werden an beiden Tagen von 11 bis 14 Uhr angeboten. Auch eine Bestellung à la carte ist von 12 bis 22 Uhr möglich. Selbstverständlich auch mit zusätzlichen weihnachtlichen Gerichten wie Hirschbraten oder Entenragout. Auch den klassischen Sonntagsbrunch gibt es weiterhin.

Ganz individuell

Ein offenes Ohr für seine Gäste hat Sadat immer. Pizza, Pasta und Suppen können beispielsweise auf Wunsch für Gäste auch vegan zubereitet werden, egal ob im regulären Betrieb oder an Weihnachten. Auch der von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr eingeplante Mittagstisch beinhaltet immer ein vegetarisches und ein fleischhaltiges Nudelgericht. Sadat liegt das Wohl seiner Gäste am Herzen: „Ich bin von morgens bis abends hier, das ist mein Zuhause. Gäste des Restaurants sind auch meine Gäste und ich möchte natürlich, dass sie sich in meinem Zuhause wohlfühlen”. Es lohnt sich, mit der Buchung für eine Weihnachtsfeier schnell zu sein, denn vieles ist bereits ausgebucht.

Die Standardkarte könnt ihr unter www.fuegodelsur.com anschauen.