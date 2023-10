Informationen vor Ort: Glasfaser-Infopoint von TNG bei Famila in Elmschenhagen (Bild: Canva; TNG Kiel)

Die Arbeiten am großen Glasfaserprojekt sind weiterhin in vollem Gange und haben mittlerweile einige Meilensteine erreicht. Viele Kieler Stadtteile und umliegende Gemeinden sind im Bau weit fortgeschritten. In den ersten Gebieten sind die Kund*innen am Netz und können die vollen Vorzüge ihres schnellen Glasfaseranschlusses genießen.

Hier gibts bereits TNG-Glasfaser in Kiel

Als erster Kieler Stadtteil ist Suchsdorf ans Netz gegangen und mit inzwischen über 90 Prozent angeschlossenen und aktivierten Kund*innen der Spitzenreiter. In Hassee und Russee wurde die Aktivierung gestartet und die Zahl der im Netz surfenden Kund*innen steigt täglich. Auch im Kieler Umland hat sich viel getan. So hat der Ausbau in Flintbek riesige Fortschritte gemacht und das Netz ist aktiv. Über zwei Drittel der Kund*innen sind an das Netz angeschlossen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Kronshagen.

Weiterhin laufen die Tiefbauarbeiten in den restlichen Gebieten auf Hochtouren. Noch im September haben die Arbeiten in Hasseldieksdamm begonnen und auch im Amt Schrevenborn sind in Heikendorf und Mönkeberg die Tiefbauarbeiten gestartet. Ein nächster Erfolg ist die Backbonequerung der Schwentine, denn diese Verbindung der Haupttrassen sorgt für eine weitere Absicherung und schafft Redundanzen für das Glasfasernetz.

Baustart in den nächsten Kieler Stadtteilen

Nachdem die Vermarktung erfolgreich abgeschlossen und die Planung fertiggestellt wurde, stehen jetzt auch die letzten Stadtteile kurz vor dem Ausbaustart. In Elmschenhagen, Pries, Wellsee und Oppendorf beginnen die Tiefbauarbeiten noch in diesem Herbst. Insgesamt haben jetzt über 70.000 Kieler*innen und Bewohner*innen der umliegenden Gemeinden die Möglichkeit, sich dem Glasfasernetz von TNG anzuschließen.

Glasfaser-Infopoint – TNG informiert vor Ort

Um die Kund*innen noch besser informieren zu können, steht neben dem Shop in der Kieler Innenstadt ab sofort der neue Glasfaser-Infopoint beim Famila in Elmschenhagen bereit. Dort können sich alle Interessierten persönlich beraten lassen und mehr zum Glasfaserausbau erfahren. Du hastFragen oder möchtest einen kostenlosen Glasfaseranschluss von TNG buchen? Die TNG-Mitarbeitenden beraten und informieren ausführlich über die Produkte und das Glasfaserprojekt. Bei einem Vertragsabschluss stehen sie unterstützend zur Seite und kümmern sich um die komplette Auftragsabwicklung.