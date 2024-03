0

Die Osterfeiertage stehen bevor! Damit du das Wochenende entspannt verbringen kannst, findest du hier die wichtigsten Änderungen und Veranstaltungstermine.

Umplanung bei Wochenmärkten und ABK

Wer vor den Feiertagen einen Einkauf auf den Kieler Wochenmärkten plant, um sich zu Ostern mit leckeren Zutaten fürs Festessen einzudecken, muss umplanen. Und auch was die Müllentleerung durch die Abfallbetriebe Kiel angeht, gibt es eine wichtige Änderung:

Die Wochenmärkte in Holtenau, Mettenhof und der Wik werden an Ostern einen Tag vorverlegt, von Karfreitag auf Donnerstag, den 28. März. Der Markt auf dem Blücherplatz findet am 1. April nicht statt.

Auch die Leerungstermine der ABK werden verlegt. In der Woche nach Ostern werden alle Tonnen einen Tag später als üblich abgeholt, also zwischen Dienstag und Samstag.

Spezielle Führungen an Ostersonntag!

Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, kann das auch an Ostern tun! Das Stadtmuseum Warleberger Hof und das Schifffahrtsmuseum behalten ihre üblichen Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag. Außerdem bieten die Museen an Ostersonntag spezielle Führungen an!

Im Stadtmuseum kannst du am 31. März von 11:30 bis 12:30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Menschenbilder. Werkschau von Jan Köhler-Jaeß zum 80. Geburtstag“ besuchen. Anschließend geht es im Schifffahrtsmuseum von 14:30 bis 15:30 Uhr zu einer Führung durch die Ausstellung „Marine, Werften, Segelsport - die Geschichte der Hafenstadt Kiel“.

Einen frühen Ostergottesdienst kannst du Ostersonntag um 6 Uhr auf dem Nordfriedhof, Westring 481, feiern.

Wochenende in Bewegung

Das Hörnbad öffnet zwischen Karfreitag und Ostermontag jeden Tag im Freizeitbereich von 10 bis 19 Uhr und im Sportbereich von 8 bis 20 Uhr (Samstag bis 21 Uhr). Auch der Saunabereich wird von 10 bis 20 Uhr (Samstag bis 22 Uhr) geöffnet sein.

Auch an der freien Luft kannst du die Feiertage verbringen! Am Ostermontag bietet das Stadtmuseum einen historischen Stadtrundgang durch Kiels Marineviertel mit der Kunsthistorikerin Dr. Birthe Gaethke an. Gemeinsam könnt ihr so die außergewöhnliche Architektur bewundern und mehr über die Geschichte der Stadt lernen. Beginn ist um 16 Uhr an der apo-rot Esmarch-Apotheke, Holtenauer Straße 149. Die Teilnahme ist kostenfrei, anmelden kannst du dich telefonisch unter (0431) 901-3425.