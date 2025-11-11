(Bild: Jim Neve)

Jung, kreativ und maritim: Vom 20. November bis zum 23. Dezember 2025 verwandelt sich der Kieler Bootshafen in einen Wintermarkt der besonderen Art.

Der etwas andere Weihnachtsmarkt in Kiel

Mit dem Together Kiel Wintermarkt bekommt die Vorweihnachtszeit in Kiel ein frisches Gesicht. Auf der Promenade am Bootshafen treffen sich kreative Ideen, Kieler Genuss und stimmungsvolle Musik – in stilvoll dekorierten, bunten Fischerhütten direkt am Wasser. Hier präsentieren sich regionale Start-ups, lokale Gastro-Highlights und Manufakturen mit Herzblut – perfekt für alle, die Lust auf einen alternativen, urbanen Wintermarkt haben.

Après-Sea Zelt: Feiern, punschen, wohlfühlen

Das beheizte Après-Sea Zelt ist das Herzstück des Marktes – mit Platz für bis zu 300 Personen wird es zur ersten Adresse für After-Work-Events, Weihnachtsfeiern oder spontane Punsch-Abende mit Freund*innen. DJs, Themenabende wie Karaoke, Bingo oder 80er/90er-Partys sowie Grünkohlessen mit Anmeldung sorgen für echte Wintermarkt-Vibes mit Eventcharakter. Und das alles in gemütlicher, maritimer Atmosphäre mitten in Kiel.

Licht, Musik und Genuss am Wasser

Besonders charmant: Die weihnachtlich dekorierten Uferterrassen laden zum Verweilen ein – überdacht oder unter freiem Himmel, mit Blick auf den Lichterglanz am Wasser. Livemusik sorgt für stimmungsvolle Straßenmusik-Momente, während es aus allen Ecken nach Gewürzen, Punsch und Genuss duftet.

Der Together Kiel Wintermarkt ist nicht nur ein Treffpunkt für Genießer*innen, sondern auch ein echtes Statement für regionale Vielfalt und winterliche Lebensfreude in der Stadt.