Im Mai reisen wir mit euch durch die Probstei. Natürlich nicht nur, weil es sich so schön reimt, sondern auch, weil es zu dieser Zeit rund um Schönberg und Laboe besonders malerisch ist. Saftig gelbe Rapsfelder, die mit dem blau-glitzernden Meer um die Wette strahlen – Schleswig-Holstein hat sich herausgeputzt und zeigt sich von seiner besten Seite! Besucht mit uns dieses romantische Fleckchen Erde, die feinen Strände, weiten Felder und idyllischen Dörfer.

Danach geht es ab in die Stadt und auf die Terrassen der Kieler Restaurants. Erfahrt ab Seite 24 wo ihr besonders nett open air sitzen, schnacken und verweilen könnt. Natürlich gibt es im Mai auch von uns Schönes zum Muttertag (ab Seite 30) – und damit die Männer nicht zu kurz kommen, haben wir allen Kieler Kerlen einen Großteil unserer Modeseiten gewidmet (ab Seite 64). Außerdem sorgen leckere Spargelrezepte, die neuesten Wohntrends, Gesundheitstipps, Veranstaltungen und News aus unsere Lieblingsstadt auch in diesem Monat dafür, dass ihr immer up to date seid!

Genießt den Mai in der Probstei, in der City oder wo auch immer ihr am liebsten seid!