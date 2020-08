(Bild: Geber86 / E+ / Getty Images)

Das aktuelle Kieler Spätsommer-Wetter lässt zu wünschen übrig. Wir trotzen Regen und Wind und verraten euch unsere Top 5 Aktivitäten, die bei Schmuddelwetter genauso viel Spaß machen. Sie lassen euch das graue Nass garantiert vergessen.

360 Grad Erlebnis im Mediendom

Der Mediendom öffnet endlich wieder seine Tore. Mit einem bunten Programm lädt der Mediendom der Fachhochschule ab dem 4. September wieder in seine Kuppel ein. Mit dem einzigartigen 360 Grad-Soundsystem und der beeindruckenden runden Leinwand wird das Filmegucken zum Erlebnis. Von Familienfilmen über spannende Dokumentation bis hin zu Musik- und Hörspielformaten bietet der Mediendom am Kieler Ostufer einen vielfältigen Mix für Groß und Klein an. Die Sitzplatzzahl ist auf 18 Plätze begrenz, daher wird eine vorherige Anmeldung unter www.reservierung.mediendom empfohlen.

Kieler Kultur im Warleberger Hof

Das Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße ist mit seinen wechselnden Sonderausstellungen immer einen Besuch wert. Hier erfahrt ihr spannende Fakten über die Kieler Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und erkundet eines der älteste Gebäude der Stadt. Besonders lohnt sich ein Besuch am Mittwochvormittag: Dann laden das Stadtmuseum und das benachbarte Restaurant Lüneburg-Haus zum Frühstück mit anschließender Museumsführung ein. Für dieses Duo der besonderen Art meldet ihr euch unter der Tel.: (0431) 98 26 000 an. Wenn ihr nur das Museum besuchen möchtet, könnt ihr das ohne Anmeldung dienstags bis sonntags von 10–18 Uhr kostenfrei tun.

An der Kletterwand austoben bei Nordbloc

Wenn ihr euch im Trockenen so richtig auspowern wollt, schnappt euch Kletterschuhe und erklimmt die vielen verschiedenen Wände und Routen im Kletterzentrum Nordbloc. Beim Bouldern braucht ihr keine Vorerfahrung – bei Nordbloc kommen von Kindern über unerfahrene Kletterer*innen bis hin zu Profis alle auf ihre Kosten. Eine Vorabanmeldung ist nicht nötig, ihr könnt einfach mit Sportkleidung im Grasweg 40 in Kiel vorbeikommen und euch gemäß der Corona-Richtlinien vor Ort austoben.

Kerzenziehen in Krummbek

Noch ist es keine Hochsaison in der Kerzenscheune in Krummbek, wenn es aber kühler und dunkler draußen wird, ist der Ansturm riesig. Warum also nicht schon mal ein paar Kerzen für die ungemütlichere Jahreszeit ziehen? In der Krummbeker Kerzenscheune könnt ihr zwischen vielen verschiedenen Wachsfarben und Kerzenarten wählen und euch eure ganz eigenen Kerzen gestalten. Während das heiße Wachs trocknet, habt ihr die Möglichkeit euch bei einem Getränk zu entspannen oder im anliegenden Laden durch Deko-Artikel, Kerzenständer, Accessoires und vieles mehr zu stöbern. Die Scheune hat montags bis freitags von 10–18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen findet ihr unter www.krummbeker-kerzenscheune.de.

Achtung, Spoileralarm: in der nächsten Print-Ausgabe der KIELerleben wartet ein Probstei-Spezial auf euch mit vielen weiteren Tipps und Empfehlungen rund um die Probstei und ihre Gemeinden.

Billard und Bowlen in Rick’s Café

Mit den besten Freunden oder der Familie bringt es an durchwachsenen Tagen noch mehr Spaß, eine Runde Bowling oder Billard zu spielen. Rick’s Café in der Eckernförder Straße 85–87 in Kiel lädt seit Ende Juni mit neuem Erscheinungsbild zu Bowling, Billard, Darts, kühlen Getränken oder leckeren Speisen für den kleinen und großen Hunger ein. Ihr könnt ab jetzt eure Billardtische oder Bowlingbahnen auch bequem von zu Hause aus reservieren unter www.ricks-kiel.de.