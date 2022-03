Zu sehen ist im Botanischen Garten das Projekt „Nocturnals - Die Verwandlung der Nacht" von Benjamin Rachfahl (Bild: Thomas Engel)

Nur noch kommenden Samstag wird es bunt im Botanischen Garten auf dem Campus der Uni Kiel.

Eigentlich lohnt sich ein Besuch im Botanischen Garten auf dem Campus der Universität Kiel in der Leibnitzstraße schon allein durch die Blütenpracht der zum Teil exotischen Pflanzen. Ihr ganz eigenen Geruch trägt zur besonderen Stimmung in dem riesigen Gewächshaus bei. Und noch bis Ende des Monats setzt das bunte Farbenspiel dem Feuerwerk für die Sinne noch das i-Tüpfelchen auf.

An den verbleiben Samstagen nach Einbruch der Dunkelheit habt ihr die Möglichkeit, euch die Welt der universitären Fauna in einem besonderen Licht zu erschließen. Da der Besuch der Schaugewächshausanlage den strengen Hygieneauflagen der Universität unterliegt, können sich jeweils nur wenige Personen gleichzeitig in den Gewächshäusern aufhalten. Daher kann es bei größerem Andrang passieren, dass bereits deutlich vor Ende der Ausstellung Besucher abgewiesen werden müssen! Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme. Wir versuchen das Projekt in der nächsten dunklen Jahreszeit nochmals zu realisieren, um dann mehr Zuschauern das unmittelbare Erleben zu ermöglichen. Bitte beachten Sie auch, dass sich in der Schaugewächshausanlage derzeit keine Sitzmöglichkeiten befinden.

Das Projekt kann an den Samstagen im Februar und März jeweils ab Einbruch der Dämmerung bis 19 Uhr (Februar) bzw. 20 Uhr (März) besucht werden.