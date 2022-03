(Bild: Dennis Dirksen/Stephan Orth)

Mit Heinz Strunk und Stephan Orth finden im April zwei Lesungen statt, zu denen wie jeweils drei Exemplare der Bücher verlosen.

Heinz Strunk liest im Schauspielhaus aus seinem aktuellen Bestseller. Es geht um eine katastrophale Liebe: Er war mal Musiker. Jetzt ist er Mitte vierzig und im Großen und Ganzen nicht unzufrieden. Seine Freundin hat ein geregeltes Einkommen und das Ein-Mann-Tonstudio wirft auch ein bisschen was ab. Die Träume von der künstlerischen Karriere sind längst begraben. Sie schmerzen nicht mehr. Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, jung, strahlend schön. Stephan Orth ist Couchsurfer. Er reist in verschiedene Länder und übernachtet bei fremden Menschen kostenlos auf deren Couch. Auf diese Weise war er bereits im Iran, in Russland und China unterwegs. Von seinen Erfahrungen erzählt er in diversen Reisebüchern. Mit „Couchsurfing in Saudi-Arabien“ zeigt er nun den Wüstenstaat von einer ganz persönlichen Seite.