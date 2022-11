0

Ein umfassender Relaunch der Internetseite KIEL FÜR NIX lässt diese in neuem Glanz erstrahlen und fordert ebenso zum Mitmachen auf. Es gilt also, auf Entdeckungstour zu gehen und die schönsten Orte in Kiel zu teilen.

Seit 2014 bietet die Internetseite KIEL FÜR NIX, ein Projekt vom Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut, einen umfassenden Überblick über kostenfreie Beratungs- und Informationsangebote sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Hausaufgabenhilfe in und um Kiel. Die Seite richtet sich hauptsächlich an Kinder, Jugendliche und Familien, aber auch an Fachkräfte, um ein schnelles und effizientes Auffinden bedarfsgerechter Informationen und Angebote zu ermöglichen. So soll allen die Möglichkeit gegeben werden, an kostenfreien Angeboten teilzunehmen und schöne Plätze in der Umgebung zu entdecken.

Die Internetseite hat jetzt einen frischen Anstrich bekommen und zeigt sich in einem neuen, schicken Design. Angebote wurden komplett neu eingepflegt und übersichtlich organisiert. Auch eine Suchfunktion ist nun vorhanden und zeigt Angebote im Umkreis.

Neben Freizeitangeboten, Büchereien und Elterntreffs gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die ganz persönlichen Lieblingsorte an die Seite zu melden und diese dort in der Kategorie „Lieblingsorte“ eintragen zu lassen. So wird das Planen einer kleinen Entdeckungstour zum Kinderspiel und alle Interessierten können mitwirken. Mehr Infos zu den Angeboten gibt es online unter www.kiel4nix.de.