Mit dem 21:0-Sieg gegen die Munich Cowboys und dem 44:7-Erfolg gegen die Düsseldorf Panther wahren die Kiel Baltic Hurricanes ihre Playoff-Chancen. Nun heißt es im letzten Spiel: Alles oder nichts!?

Beim vorletzten Hauptrundenspiel am 16. August im Münchner Dantestadion zeigten die Hurricanes ihre vielleicht beste Defensivleistung der Saison. „Zu Null zu spielen ist eine Wahnsinnsleistung der Defense“, lobte Head Coach Timo Zorn. Bereits im ersten Viertel verhinderten die Kieler mit einer Interception durch Angelo Blake die erste Cowboys-Führung – und legten im Gegenzug mit einem Touchdown von Chandler Smith vor.

Zwei Brüder, ein Spielfeld

Besonders emotional: das erste Aufeinandertreffen der Brüder Benedikt und Vinzent Englmann. Während Benedikt für Kiel als Receiver auflief, spielte Vinzent als Linebacker für München – inklusive Tackles und Blockduellen. Nach einem punktearmen Mittelteil entschieden die Hurricanes das Spiel im vierten Quarter: Erst traf Maximilian Lundahl zum 14:0, dann sorgte CJ Davis mit einem Fumble-Recovery und Lorenz Rotermund mit dem dritten Touchdown für den 21:0-Endstand.

Blick auf das Heimspiel

Mit diesem Erfolg gehen die Canes selbstbewusst ins letzte Spiel der Saison: Am

6. September um 16 Uhr empfangen sie die Paderborn Dolphins im Kilia Stadion. Ein Sieg könnte das Ticket für die Playoffs bedeuten – also: Bringt Stimmung, feuert das Team an und tragt an diesem Spieltag Weiß!

Let’s go, Canes!

Das letzte Heimspiel:

6. September: Kiel Baltic Hurricanes –

Paderborn Dolphins

Kilia Stadion, Hasseldieksdammer Weg 165

Kickoff: 16 Uhr

