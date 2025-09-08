Das Museum ist nach dem Zusammenbruch des Mammutskeletts auf finanzielle Unterstützung angewiesen. (Bild: falkemedia)

Das Museum „Tor zur Urzeit" in Brügge bei Bordesholm ist ein Familienmagnet und hält viele spannende Exponate und Infos bereit. (Bild: falkemedia)

Das Museum „Tor zur Urzeit“ in Brügge bittet um Spenden – das ikonische Mammutskelett ist eingestürzt. In diesem Artikel erfährst du, auf welchem Weg du das „Tor zur Urzeit“ unterstützen kannst.

Es war das Herzstück der Ausstellung – nun liegt es in Trümmern: Das rund drei Meter hohe Mammutskelett im Museum Tor zur Urzeit in Brügge bei Bordesholm ist unerwartet zusammengebrochen. „Ein Schock für das ganze Team“, sagt Museumsleiter Dr. Gerald Kopp. Was genau zum Einsturz führte, ist noch unklar. Vermutet werden entweder Materialermüdung oder Fremdeinwirkung. Ein Stahlrohr an einer tragenden Stelle war offenbar korrodiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Das Mammut war ein Originalabguss aus glasfaserverstärktem Kunststoff und zählte zu den wenigen seiner Art im Norden. Eine Reparatur ist möglich – doch der Verein, der das Museum ehrenamtlich betreibt, ist auf Spenden angewiesen. „Jede Unterstützung hilft, dieses besondere Exponat wieder aufzubauen“, so Kopp. Ein QR-Code für die Spendenaktion ist unter dem Artikel zu finden.

Ein Ort zum Staunen – für kleine und große Entdecker

Trotz des Mammut-Zwischenfalls bleibt das Tor zur Urzeit ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Kinder und Erwachsene können hier in die Erdgeschichte eintauchen – mit vielen Exponaten zur Eiszeit und der Entstehung Schleswig-Holsteins. Besonders spannend sind die regelmäßigen Kiesgrubenexkursionen, bei denen Fossilien direkt vor Ort gesucht werden können. Nächste Termine: 11.10. und 1.11.2025. Am 22.11. lockt außerdem die abendliche Taschenlampenführung „Nachts im Museum“.

Wer das Mammut retten möchte, spendet an:

IBAN: DE73 2105 1275 0000 0560 57

Stichwort: Mammut

Oder ganz einfach per PayPal.

Alle weiteren Infos findest du auf der Website des Museums.