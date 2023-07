0

Für alle, die auf der Suche nach einem Kompakt-E-Bike sind, ist jetzt die richtige Zeit zum Zuschlagen. Der beliebte Hersteller i:SY ist mit seinem Truck und einer Riesenauswahl auf Tour und macht vom 13. Bis 15. Juli Halt bei den Küstenrad Filialen in Eckernförde, Neumünster und Kiel.

An den Aktionstagen können sich Interessierte ausführlich von den i:SY Markenexperten beraten lassen. Die Kompakt-E-Bikes sind dabei für jeden Einsatz und jeden Typen geeignet und haben eine perfekt durchdachte Rahmengeometrie. Der Rahmen „wächst“ in der Länge und Höhe mit und sorgt so für eine optimale Kraftentfaltung bei aufrechter Sitzposition. Der steife Rahmen macht das i:SY auch mit Gepäck vorne und hinten extrem fahrstabil. Somit ist es auch für lange Radreisen perfekt geeignet. Das i:SY Design ist mehrfach preisgekrönt.

Beim Kauf eines E-Bikes gibt es einen Küstenrad-Zubehörgutschein im Wert von 150 Euro geschenkt.

Auch außerhalb der Tour ist die Küstenrad Crew die Ansprechpartnerin für i:SY & Kompaktbikes in Schleswig-Holstein. Mehr Informationen und Beratungstermine gibt es unter www.kuestenrad.de.