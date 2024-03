Das KIELerleben-Team testete das neue Event in Kiel: Axtwerfen! (Bild: falkemedia Regionalmedien)

Mitarbeiterin Kerstin Werbelow ließ sich von Inhaber Götz Jopp die Technik genau erklären. (Bild: falkemedia Regionalmedien)

Inhaber Götz Jopp bietet seit dem 9. Februar Axtwerfen im Kieler Göteborgring an! (Bild: falkemedia Regionalmedien)

Seit dem 9. Februar kannst du in Kiel ein ganz spezielles Event buchen: Axtwerfen! Hört sich brachial an. Doch im Gegensatz zur Kraft, kommt es auf ein ganz anderes Detail an. Wir haben es für dich ausprobiert.

Lautes Lachen hallt durch die Luft, Freudenschreie schwingen mit jedem Wurf, und das Aneinanderknallen von Metall lässt den Adrenalinspiegel steigen. Im AxeZone, dem neuen Hotspot für Axtwerfer*innen, den Götz Jopp seit dem 9. Februar in Kiel etabliert hat, ist die Stimmung so elektrisierend wie das Zischen der Äxte durch die Luft.

Standort von AxeZone in Kiel-Mettenhof

Im gleichen Haus, wo schon seit acht Jahren die LaserZone die Besucher begeistert, hat das Axtwerfen seinen gebührenden Platz gefunden. Direkt am Göteborgring 87 lädt eine Welt ein, in der man den Alltag hinter sich lässt und in die Fußstapfen der Wikinger tritt. Packender als Darts, anspruchsvoller als man denkt und doch einfacher zu erlernen – Axtwerfen ist die perfekte Mischung für alle, die nach einem neuen Kick suchen. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Escape-Rooms – Spiele, bei denen in der Gruppe Rätsel gelöst werden mussten – liegt die Kunst nicht in der Kraft, sondern in der präzisen Technik, die Axt so zu schleudern, dass sie – nach einer vollkommenen Rotation – im Ziel stecken bleibt. Es ist dieser Adrenalinschub, wenn die Axt, das Messer, der Spaten oder sogar eine Spielkarte aus Metall im Holz ihr Ziel findet. Du fühlst dich wie ein echter Wikinger!

Power, Adrenalin und für Stärkung ist gesorgt

Mit mehreren Spielformen bietet die AxeZone Herausforderungen für Teams, die gegeneinander antreten möchten. Beim "Hangman" kommt es darauf an, weniger Punkte zu erzielen und so den Gegner einen Strich voraus zu sein. "Cricket" fordert die Fortgeschrittenen unter den Wurfkünstlern heraus, indem Zahlen zwei Mal getroffen werden müssen. Und für die Abenteuerlustigen gibt es auch das Spiel "Road to Walhalla". Was es damit auf sich hat, lasst ihr euch am besten vor Ort von den Expert*innen erklären. Sie sorgen nicht nur mit einer kurzen Einweisung in die Welt des Axtwerfens für dich, sondern bieten dir eine ganze Reihe unterschiedlicher Getränke und warme Speisen an.

Für wen eignet sich Axtwerfen in Kiel?

AxeZone ist der neue Treffpunkt für Erwachsene und ideal für Familien, Junggesellenabschiede, Geburtstagspartys und Firmenfeiern. Schon ab 12 Jahren kann hier jeder zum Wikinger werden. Belebe den Kriegergeist in dir und entdecke eine neue Freizeitaktivität, die Spaß, Spannung und Geschicklichkeit vereint. Komm vorbei und wirf die Äxte auf die Scheiben – finde heraus, wie viel Wikinger in dir steckt!

Auf der Website von AxeZone findest du alle weiteren Infos zum Thema Axtwerfen!

AxeZone Kiel

Göteborgring 87

0431/90 70 06 02

Website von AxeZone