Ran an die Spaten (v.l.): Willer Geschäftsführer Georg Willer, Ministerpräsident Daniel Günther, Holstein Kiel Trainer Marcel Rapp, Willer Geschäftsführer Axel Niesing und die Holstein Kicker Colin Kleine-Bekel und Shuto Machino sorgten direkt beim Jubiläumsevent für noch mehr WillerWald (Bild: Ulrike Hemmerle/goldbutt)

0

Der Willer Wald gedeiht prächtig und wuchs nun auf bereits eine Viertelmillion Quadratmeter. Um das nächste Ziel zu erreichen, packten die Kicker von Holstein Kiel und Ministerpräsident Daniel Günther persönlich mit an.

Daniel Günther pflanzt für den Willer Wald

Was mit einer neu geschaffenen Waldfläche in Dithmarschen begann, ist mittlerweile auf einen stolzen, mehr als 250.000 Quadratmeter großen Laubwald in zwei Regionen angewachsen. Das entspricht mehr als 35 Fußballfeldern! WillerWald-Schirmherr Ministerpräsident Daniel Günther sowie eine Abordnung des Klima Partners Holstein Kiel mit Trainer Marcel Rapp, Colin Kleine-Bekel und Shuto Machino gratulierten nicht nur persönlich, sondern nahmen den Spaten in die Hand, um den Grundstein für die nächste 35 Fussballfelder große Waldfläche zu legen. Dafür tauschten die Holstein Kicker einfach mal die Fußballschuhe gegen Gummistiefel und Ministerpräsident Günther stellte – einmal mehr – seinen grünen Daumen unter Beweis.

Willer Wald einzigartig in Deutschland

„Die gemeinsame Aktion von Willer und Holstein Kiel ist bundesweit einzigartig und vorbildlich. So sind schon 250.000 Quadratmeter neuer Wald in Schleswig-Holstein entstanden“, sagte Grünther. Neben dem Unternehmen dankte Günther auch den Verantwortlichen von Holstein Kiel: „Sie tragen das Projekt, machen es bekannt und bringen es voran. Je größer der sportliche Erfolg, desto schneller wächst der Wald“, so Daniel Günther. Nicht nur deshalb drücke er der Mannschaft die Daumen, noch viele Tore zu erzielen. Denn für jedes geschossene Tor pflanzen die Störche 11 neue Bäume im WillerWald. „Das WillerWald-Projekt ist für uns eine Herzensangelegenheit, denn wir wollen Nachhaltigkeit für die Region und unseren Kunden gerne etwas für ihre Treue und Unterstützung zurückgeben“, sagte Willer Geschäftsführer Axel Niesing. ein absolutes Erfolgsprojekt, das der Umwelt und den

Menschen in Schleswig-Holstein zugutekommt. Mehr unter www.schlautanken.sh.