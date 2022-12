Fee Vanessa Burmester, Kieler Volksbank Vorstandssprecher Bernd Schmidt und Debby Detlefsen vom Kieler Netzwerks gegen Kinderarmut lassen Kinderaugen leuchten (Bild: falkemedia Regional/Sebastian Schulten)

Auch in diesem Jahr nahmen viele Kielerinnen und Kieler an der Wunschstern-Aktion des Netzwerks gegen Kinderarmut in Kooperation mit der Kieler Volksbank teil. Ihr 125. Jubiläum nahm das Kreditinstitut zum Anlass einer besonderen Spende.

Rund 250 bunt verpackte Geschenke liegen rund um den großen Weihnachtsbaum in der Filiale der Kieler Volksbank am Europaplatz verteilt. Sie sind für diejenigen Kinder bestimmt, deren Weihnachtsfest nicht üppig ausfällt – im Gegenteil: Geschenke zu Weihnachten sind für viele nicht selbstverständlich. Damit möglichst viele Kinder an Weihnachten ein liebevoll verpacktes Geschenk auspacken können, führte das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut in Zusammenarbeit mit der Kieler Volksbank auch in diesem Jahr ihre traditionelle Wunschstern-Aktion fort.

Kiel steht gegen Kinderarmut zusammen

Bis Mitte Dezember konnten in allen Filialen der Kieler Volksbanken die Sterne von den Weihnachtsbäumen abgenommen und von Kieler Bürgerinnen und Bürgern erfüllt werden. Entstanden sind die Sterne in der Papierwerkstatt des Handwerkerhofs fecit. Mit Hilfe des Jobcenters, der Sozial- und Familienzentren sowie der Kinder- und Jugendhilfediensten wurde die Wünsche der bedürftigen Kinder zusammengetragen und schließlich auf die Sterne geschrieben.

„In diesen unruhigen Zeiten freuen wir uns ganz besonders, dass wir so vielen von Armut betroffenen Familien zu Weihnachten eine Freude machen können“,

sagt Debby Detlefsen vom Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut. „Ein großes Dankeschön an die Kieler Volksbank sowie die Bürgerinnen und Bürgern für die Möglichkeit die Wunschstern-Aktion gemeinsam in diesem Umfang durchführen zu können“, ergänzte ihre Kollegin Johanna Sorgenfrei.

Doppelter Grund zur Freude

„Es ist jedes Jahr toll, dass auch unsere Kunden und Mitarbeiter diese Aktion so gut annehmen und den Kindern eine Freude machen möchten“, sagte Bernd Schmidt, Vorstandssprecher der Kieler Volksbank. „Wir als Kieler Volksbank haben zusätzlich die Kosten für alle Sterne übernommen, die letztlich keinen Wunscherfüller gefunden haben.“ Und damit nicht genug. Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens in 2023 legte die Kieler Volksbank eine Spende in Höhe von 12.500 Euro für benachteiligte Kinder obendrauf.