falkemedia-Mitarbeiterin Kathrin Mandel (rechts) hat den Selbstverteidigungskurs mit Freundin Madlen im FightIn getestet. (Bild: FightIn Kiel)

Deutschlandweit boten Kampfsportstudios kostenlose Selbstverteidigungskurse an – und wir waren dabei. Unsere Kollegin Kathrin hat‘s getestet und berichtet, wie es war.

Die Idee, dass Kampfsportstudios in Deutschland am Weltfrauentag kostenlos einen Selbstverteidigungskurs anbieten, fand ich großartig. Mir war sofort klar: Das muss ich ausprobieren! Gemeinsam mit einer Freundin meldete ich mich an.

Der Kurs ging drei Stunden und fand in einem Kieler Kampfsportstudio statt. Wir waren eine coole Truppe von 12 Frauen und der Trainerin Nadine sowie den Trainern Marcus und Horst, die uns in lockerer Atmosphäre verschiedene Techniken zur Selbstverteidigung, Wing Tsung und Kickboxen zeigten. Natürlich durften wir in Zweierteams üben und es unserem Gegenüber so richtig zeigen. Mich hat es begeistert, mit welchen einfachen Griffen und Tricks man sich aus schwierigen Situationen ohne viel Kraftaufwand befreien kann.

Ab sofort: Vorsicht!

Am Ende durften wir uns dann an Horst, der einen Angriff simulierte, noch mal so richtig „austoben” und zeigen, was wir gelernt haben. Zum Glück hatte er eine Schutzausrüstung an, denn er musste ganz schön was einstecken. Ich bin mir sicher, dass es in der Realität nicht so leicht umzusetzen wäre, da nach nur einem Kurs der Automatismus fehlt und sich der Kopf noch zu sehr einschaltet.

Aber was spricht eigentlich dagegen, so etwas öfter zu machen? Ich kann es nur empfehlen. Es hat eine Menge Spaß gemacht und ich fühle mich auf jeden Fall bestärkter als davor und habe mir ein paar wichtige Griffe gemerkt. Also: Vorsicht!