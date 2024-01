(Bild: Lea Koetting)

Die Muthesius Kunsthochschule in Kiel gibt Schüler*innen und Besucher*innen einen Einblick in mögliche Studiengänge während den Studieninfotagen am 14. und 15. Februar. Alle Infos zum spannenden Programm in Präsemz und digital findest du in diesem Artikel!

Was passiert eigentlich im Kunststudium? Wie unterscheiden sich die Studiengänge Kommunikationsdesign und Industriedesign voneinander? Was haben Raumstrategien mit Theater und Virtual Reality zu tun – und wieso öffnet die Kunsthochschule ihre Werkstätten rund um die Uhr? All diese Fragen beantwortet die Muthesius Kunsthochschule während der Studieninfotage digital und in Präsenz.

Am Mittwoch, 14. Februar • ab 14 Uhr

Digital können Schüler*innen und Interessierte die Studiengänge Freie Kunst, Kunstlehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign im Austausch mit Studierenden und Professor*innen kennenlernen – eine Anmeldung für die Zoom-Calls ist nicht notwendig.

Am Donnerstag, 15. Februar • von 10 bis 15 Uhr

Deutschlands nördlichste und jüngste Kunsthochschule bietet Talkrunden mit Absolvent*innen, Ausstellungen von Studierenden, Mappenschau und Beratungen für eine erfolgreiche Bewerbung an. Außerdem zeigen Studierende stündlich bei Führungen den Campus; eine Anmeldung dafür ist bis Donnerstag, 1. Februar, möglich.

Das gesamte Programm und kurz vorher auch die Einwahl-Links zu den Zoom-Calls gibt’s auf infotage.muthesius-kunsthochschule.de