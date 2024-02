Markus Aluta und Doris Grondke bei der Übergabe der Baugenehmigung. (Bild: LH Kiel)

Unweit der Hörnspitze schreitet die Entwicklung des Bauprojektes KoolKiel voran. Lies in diesem Artikel, wie viele Wohnungen geschaffen werden und was die Stadt außerdem plant.

Im ersten Bauabschnitt sollen 154 öffentlich geförderte Wohnungen realisiert werden, die nach Fertigstellung an die Kieler Wohnungsgesellschaft (KiWoG) übergeben werden. Zusätzlich sind 14 gewerbliche „Longstay Apartments“ geplant. Noch in diesem Jahr sollen die Bagger rollen, darin sind sich Investor Markus Aluta und Stadtbaurätin Doris Grondke einig. Als zweiter Bauabschnitt sind auf dem Baugrundstück an der Werftbahnstraße im nördlichen Grundstückbereich das sogenannte „verrückte Hochhaus“ mit Hotelnutzungen sowie anschließend die Realisierung von 180 Wohnungen und gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss vorgesehen. Auf dem benachbarten Grundstück an der Ecke Adolf-Westphal-Straße/Anni-Wadle-Weg wird hierzu das Projekt KoolKiel 2 entwickelt: Dort sind neben den notwendigen Stellplätzen für das Sozialministerium und für KoolKiel eine Kindertagesstätte sowie gegebenenfalls weitere soziale Nutzungen vorgesehen.