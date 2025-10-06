0

Stellen Sie sich vor: tausende flackernde Lichter, ein majestätischer Kirchenraum und Musik, die direkt ins Herz geht. Die Konzertreihe "1000 Lights Concerts" verwandelt die winterlichen Abende im Januar und Februar 2026 in stimmungsvolle Erlebnisse für die Sinne – in Hamburg und Kiel.

Ob romantische Pop-Balladen, klassische Meisterwerke oder ikonische Filmmusik: Hier verschmelzen Klang und Kerzenschein zu einem unvergesslichen Event.

Ein Meer aus Licht und Musik

Bei den 1000 Lights Concerts geht es nicht um spektakuläre Showeffekte oder digitale Reizüberflutung. Stattdessen erwartet die Besucher:innen pure Musik, gefasst in ein einzigartig warmes Lichtkonzept. Die Konzertsäle und Kirchen erstrahlen in tausenden von Kerzen und Laternen – eine Atmosphäre, die entschleunigt, berührt und verzaubert.

Romantik, Klassik und Kino für die Ohren

Das musikalische Repertoire ist so vielfältig wie emotional: Mit dem Programm Romantic Love Songs erleben die Zuhörer:innen gefühlvolle Balladen von Adele, George Michael oder Richard Marx. Wer in die Welt des Films eintauchen möchte, wählt Epic Movie Themes – mit Musik aus "Titanic", "Game of Thrones", "Fluch der Karibik" oder "Herr der Ringe". Und für Fans großer Komponisten bieten die Classical Highlights Werke von Beethoven, Vivaldi, Chopin oder Mozart.

Termine und Orte

In Hamburg gastieren die 1000 Lights Concerts in der beeindruckenden Hauptkirche St. Petri am Samstag, 10. Januar 2026 und 14. Februar 2026 – jeweils um 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr. Kieler Musikliebhaber:innen dürfen sich am Sonntag, 15. Februar 2026 auf Konzerte in der atmosphärischen Petruskirche freuen, ebenfalls um 15, 17.30 und 20 Uhr.

Tickets und Infos

Die Konzerte sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Alle Infos zur Konzertreihe, zu Programmen und Musiker:innen gibt es auf der Website von Wolff Concerts zu finden.