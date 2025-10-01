(Bild: Jasper Lorenz)

Der Kieler TV bestreitet im Oktober gleich drei Heimspiele in der 2. Bundesliga. In der Hein-Dahlinger-Halle wartet auf die Fans ein Mix aus Spannung, Teamgeist und großartiger Stimmung – perfektes Vorabendprogramm für den Herbst.

Der Kieler TV ist die höchstspielende Volleyballmannschaft der Stadt – und das spürt man in jeder Partie. Mit viel Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und packenden Ballwechseln sorgt das Team für sportliche Höhepunkte, die Zuschauer*innen in der Hein-Dahlinger-Halle regelmäßig mitreißen. Auch wenn zuletzt noch nicht alles perfekt lief, konnte das junge Team um Headcoach Brar Gerhardt sein Potenzial bereits unter Beweis stellen. Spieler wie Diagonalangreifer Daniel D’Argento, der zuletzt mit Silber-MVP ausgezeichnet wurde, zeigen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt.

Stimmung, Spannung und Gemeinschaft

Was die Spiele des Kieler TV besonders macht, ist nicht nur der Sport auf hohem Niveau, sondern auch die einzigartige Stimmung in der Halle. Rund 250 Fans sorgten schon beim letzten Heimspiel für Gänsehaut-Momente – von der Anfeuerung bis zu den spannenden Ballwechseln. Volleyball ist ein Sport, der Tempo, Teamgeist und Emotion vereint – genau das macht jeden Heimspieltag zu einem besonderen Erlebnis.

Drei Heimspiele – drei Gelegenheiten zum Mitfiebern 04.10., 19:30 Uhr:

Kieler TV vs. TuS Mondorf 18.10., 19:30 Uhr:

Kieler TV vs. FC Schüttorf 09 25.10., 19:30 Uhr:

Kieler TV vs. Moerser SC Alle Spiele werden in der Hein-Dahlinger-Halle ausgetragen und sind so terminiert, dass sie den perfekten Auftakt ins Wochenende bieten. Tickets und weitere Infos gibts unter www.volleyball-ktv.de.

Hier gehts zu den Tickets für die Spiele des Kieler TV!