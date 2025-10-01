(Bild: Halle 400)

Zentral, flexibel und mit einzigartigem Hafenflair: Die frisch modernisierte Halle 400 in Kiel hat sich zu einer der spannendsten Eventlocations im Norden entwickelt. Ob Konzert, Hochzeit, Firmenfeier oder Tagung – hier wird jedes Event zum Erlebnis.

Vielseitigkeit mit maritimem Flair

Die Halle 400 punktet mit einem flexiblen Raumkonzept: Sechs verschiedene „Decks“ können einzeln oder kombiniert genutzt werden. Das schafft maßgeschneiderte Möglichkeiten – vom kleinen Workshop bis zur Großveranstaltung mit mehreren Hundert Gästen.

Zur Ausstattung gehören:

• eine Backstage-Zone

• ein separater VIP-Bereich

• eine eigene Catering-Area

• modernste Veranstaltungstechnik mit LED-Leinwand, Tagungstechnik und einer leistungsstarken Soundanlage

Ob Kulturabend oder Konferenz: Hier läuft alles reibungslos – technisch wie organisatorisch.

Industriecharme trifft Fördeblick

Was die Halle 400 besonders macht, ist der Mix aus rauem Industriecharme und echtem Kieler Hafenfeeling. Die einzigartige Atmosphäre gibt Veranstaltungen einen authentischen Rahmen, der in Erinnerung bleibt – besonders durch den direkten Blick auf die Kieler Förde.

Ob drinnen oder draußen: Die sympathische Mischung aus urbanem Flair und maritimer Kulisse verleiht jedem Event eine besondere Note.

Zentrale Lage & gute Erreichbarkeit

Die Lage ist ein weiterer Pluspunkt: Nur zehn Gehminuten vom Kieler Hauptbahnhof entfernt und mit Parkhäusern und Stellplätzen in direkter Umgebung, ist die Halle 400 bequem für alle erreichbar – egal ob Gäste mit dem Zug oder Auto anreisen.

Mehr Infos und Buchung:www.halle400.de

Fazit: Eine Location, die begeistert

Die Halle 400 vereint Flexibilität, Lage, Technik und Atmosphäre – eine echte Empfehlung für alle, die in Kiel ein Event planen oder besuchen möchten.