Zentral, flexibel und mit einzigartigem Hafenflair: Die frisch modernisierte Halle 400 in Kiel hat sich zu einer der spannendsten Eventlocations im Norden entwickelt. Ob Konzert, Hochzeit, Firmenfeier oder Tagung – hier wird jedes Event zum Erlebnis.
Vielseitigkeit mit maritimem Flair
Die Halle 400 punktet mit einem flexiblen Raumkonzept: Sechs verschiedene „Decks“ können einzeln oder kombiniert genutzt werden. Das schafft maßgeschneiderte Möglichkeiten – vom kleinen Workshop bis zur Großveranstaltung mit mehreren Hundert Gästen.
Zur Ausstattung gehören:
• eine Backstage-Zone
• ein separater VIP-Bereich
• eine eigene Catering-Area
• modernste Veranstaltungstechnik mit LED-Leinwand, Tagungstechnik und einer leistungsstarken Soundanlage
Ob Kulturabend oder Konferenz: Hier läuft alles reibungslos – technisch wie organisatorisch.
Industriecharme trifft Fördeblick
Was die Halle 400 besonders macht, ist der Mix aus rauem Industriecharme und echtem Kieler Hafenfeeling. Die einzigartige Atmosphäre gibt Veranstaltungen einen authentischen Rahmen, der in Erinnerung bleibt – besonders durch den direkten Blick auf die Kieler Förde.
Ob drinnen oder draußen: Die sympathische Mischung aus urbanem Flair und maritimer Kulisse verleiht jedem Event eine besondere Note.
Zentrale Lage & gute Erreichbarkeit
Die Lage ist ein weiterer Pluspunkt: Nur zehn Gehminuten vom Kieler Hauptbahnhof entfernt und mit Parkhäusern und Stellplätzen in direkter Umgebung, ist die Halle 400 bequem für alle erreichbar – egal ob Gäste mit dem Zug oder Auto anreisen.
Mehr Infos und Buchung:www.halle400.de
Fazit: Eine Location, die begeistert
Die Halle 400 vereint Flexibilität, Lage, Technik und Atmosphäre – eine echte Empfehlung für alle, die in Kiel ein Event planen oder besuchen möchten.
Event-Highlights im Oktober 2025
Die Halle 400 bietet nicht nur Raum – sie bietet Programm. Diese Events stehen im Oktober an:
Sonntag, 05.10. – Christian Ehring: „Versöhnung“
Bekannt aus extra 3 und der heute-show, präsentiert Christian Ehring sein neues Soloprogramm – pointiert, spontan und mit feinem Gespür für den Zeitgeist.
Samstag, 11.10. & Sonntag, 12.10. – Hochzeitsmesse
Von 10 bis 17 Uhr zeigen Aussteller alles rund um die Traumhochzeit – von Dekoration über Mode bis hin zu Planungstipps. Ein Muss für Brautpaare und Hochzeitsfans.
Donnerstag, 23.10. – Schwarmintelligenz – Das Live-Quiz
Deutschlands unterhaltsamstes Teamquiz kommt nach Kiel! Rätseln, lachen, snacken – ein Abend voller Überraschungen und Live-Entertainment.