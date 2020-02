Physical Graffiti zeigen auf der Bühne ihr großes künstlerisches Talent, indem sie gekonnt die Songs von Led Zeppelin interpretieren



Der aus Duisburg stammende Komponist Ramin Djawadi hat mit „Game Of Thrones“ sein Meisterwerk geschaffen

Vom Singer/Songwriter-Konzert bis zum epischen Musical – in Kiel geht eine ganze Menge. Wir haben wieder einmal drei Tipps für euch zusammengestellt!

Hard Rock Sphären

Schon zahlreiche Bands haben versucht die Songs von Led Zeppelin so originalgetreu wie möglich wiederzugeben und zu interpretieren, doch nur wenige waren wirklich erfolgreich. Im Jahre 1997 änderte sich dies allerdings. Die Band Red Stuff, die hauptsächlich Songs aus den siebziger Jahren spielte, wurde von ihren Fans aufgefordert ihr Led Zeppelin Repertoire auszuweiten, was zur Gründung einer der wahrscheinlich besten Tribute-Bands namens Physical Graffiti führte. Der Name Physical Graffiti ist dabei gleichzeitig Titel des 1975 erschienenen Albums von Led Zeppelin, wodurch ein direkter Bezug zur Originalband hergestellt wird, denn wenn dieses Stichwort fällt, weiß jeder Rockfan, was und vor allem wer gemeint ist. Letztere sind in gewisser Weise Vergangenheit, doch ihr musikalisches Erbe wird mit großem Stolz und Leidenschaft von Physical Graffiti am Leben erhalten.

The Very Best Of LED ZEPPELIN

22. Februar • Räucherei

Shake off your Blues

Wie man zu zweit und mit einer Horde von Instrumenten den Sound einer ganzen Band kreiert, veranschaulicht das Duo Lutopia in eindrucksvoller Weise: Onemanband Tonebone und Antonia am Kontrabass. Triefnass, leidenschaftlich und dreckig spielt das Lutopia Orchestra einen Stilmix aus heavyfunky Blues, Rock und Polka. Geradeheraus und wirkungsvoll. Zu zweit massiv besetzt mit Tasten, Balg, Blech, Drums, etlichen Saiten und speziellen Gitarren sind sie ein illustres Augenmusik Phänomen. Seitdem die beiden vor ziemlich genau fünf Jahren im Kieler Club DIE VILLA rockten, ist eine Menge passiert. Konzerte in ganz Deutschland und Festivalauftritte inklusive. Sogar drei aufeinanderfolgende Gigs in Amsterdam spielten die Musiker bereits im Jahr 2016. Nun wollen die sie die Kieler Hansa48 erneut zum Tanzen bringen, bevor es Ende des Monats ins Treibsand als Support für eines der musikalsichen Vorbilder Hodja nach Lübeck geht. Druckvoll, rhythmisch und mit dem nötigen Gefühl für die Musik.

Lutopia Orchestra ·

8. Februar · Hansa48

Klanggewalt trifft epische Wucht

„Game of Thrones – The Concert Show“ ist die ergreifende Live-Show der ganz besonderen Art. Dabei werden ein Orchester, ein großer Chor sowie Solokünstler die Musik aus allen acht Staffeln der Hit-Serie präsentieren. Leinwand-Animationen und visuelle Effekte sollen dabei die „Game of Thrones“-Herzen zusätzlich höherschlagen lassen. Die Serie hat einen noch nie dagewesenen, weltweiten Hype ausgelöst, der noch lange anhalten wird, denn die achte und letzte Staffel der berühmtesten aller TV-Serien hat die Fans noch einmal so richtig angeheizt. Betretet die Welt von Westeros mit der „Game of Thrones Concert Show“ – einer mitreißenden musikalischen und visuellen Erfahrung, die die Seven Kingdoms in einer außerordentlichen Intensität zum Leben erweckt. Mit modernster Technologie wird das gewaltige, 100 Mitwirkende umfassende Game- of-Thrones-Ensemble der renommierten Cinema Festival Symphonics mit Orchester, Solisten und Chor die Fans auf eine musikalische Reise durch die Königreiche führen. Fans der bahnbrechenden, von Kritikern gefeierten und mit dem Emmy Award ausgezeichneten HBO Serie werden die Möglichkeit haben, in das Game of Thrones Abenteuer live einzutauchen

Game Of Thrones in Concert

14. Februar ·

Sparkassen-Arena-Kiel