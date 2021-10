Bei HMC Möbel gibt im Oktober es tolle Angebote und Rabatte

0

25 Jahre! Bei HMC Möbel wird das gefeiert. Und zwar mit 10 % Rabatt* auf das komplette Sortiment, von Möbeln bis hin zu Accessoires. Alternativ gibt es die Möglichkeit eines 0%-Finanzkaufes bis 36 Monate.

Wie wäre es beispielsweise mit einem neuen Bett? Das schicke Polsterbett „For You“ ist in allen Maßen ab 140cm x 200cm erhältlich, auch in Überlänge 210cm x 220 cm. Dabei ist es individuell planbar, so gibt es verschiedene Betthöhen und eine riesige Auswahl an Stoff- und Lederbezügen.

Oder wie wäre es mit einem schicken neuen Möbel, „made in Germany“? Ökologie, Präzision und Design stehen bei der Firma Brühl im Fokus – und produziert wird dabei alles regional in Deutschland. Sowohl edle Klassiker, wie die Recamiere „Tam", als auch funktionale und schöne Möbel, wie die Eckgruppe „Roro-Soft“, die nicht nur äußerst einladend und gemütlich ist, sondern auch ein wahrer Verwandlungskünstler. Bei beidem habt ihr die Möglichkeit eines 0%-Finanzkaufes.

Dass das längst nicht alles ist, müssen wir wohl nicht extra betonen – also schaut bei HMC Möbel im Schwentinental vorbei und nutzt die Gerburtstags-Angebote bis zum 23. Oktober!

Den Onlineprospekt mit den tollen Angeboten findet ihr hier: https://www.moebel-company.de/prospekt-2021-2022



* ausgenommen reduzierte, Aktions- und markengeschützte Ware (Fa. Brühl, Ligne Roset)