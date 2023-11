0

Taucht ein in die kulinarische Welt der Cocina und feiert am 30. November fünf Jahre voller Kreativität, Geschmacksexplosionen und bedeutender Meilensteine.

Von einem Food Market voller regionaler Köstlichkeiten bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen der Entwicklung der Cocina – seid dabei, wenn dieses Jubiläum gebührend zelebriert wird!

Die Cocina, ein Ort der kreativen Gaumenfreuden und gelebter Innovation, feiert ein besonderes Jubiläum! Am 30. November öffnet das pulsierende Herz der Kieler Food-Szene seine Tore, um fünf Jahre voller Genuss, Entdeckungen und Erfolge zu feiern. Was euch erwartet? Ein Fest, das die Sinne verführt und zugleich eine Reise durch die Höhen und Tiefen, die Visionen und Realitäten eines einzigartigen Food-Coworking-Spaces in Kiel offenbart.

Regionale Köstlichkeiten in der Cocina

Von 14 bis 18 Uhr erwartet euch ein kulinarisches Fest auf dem "Food Market" der Cocina. Hier versammeln sich die kreativen Food-Startups, präsentieren stolz ihre innovativen Produkte und locken mit verlockenden Kostproben. Von scharfen Chilisaucen bis hin zu süßen Cupcakes, von proteinreichen Energy Bites bis hin zu fruchtigen Likören – die Vielfalt der Aromen und Geschmacksrichtungen wird eure Sinne verzaubern. Taucht ein in eine Welt neuer regionaler Köstlichkeiten und begebt euch auf eine aufregende Geschmacksreise, die eure Gaumen verwöhnt.

Aber das ist noch nicht alles! Ab 18 Uhr lädt die Cocina zu einem besonderen gemeinsamen Erlebnis ein. Hier wird nicht nur geschnippelt und gesnackt, sondern auch viel erzählt und diskutiert. Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich die Cocina von einer Gemeinschaftsküche mit einem eigenen Veggie-Catering zu einem florierenden Food-Coworking-Space entwickelt. Nicht nur das Team ist gewachsen, sondern auch die Bedeutung als außerschulischer Ort für Ernährungsbildung.

Cocina hat Herausforderungen überwunden

Die vergangenen Jahre waren geprägt von Herausforderungen, insbesondere durch die globale Pandemie, die Gastronom*innen und Lebensmittelunternehmen vor große Probleme stellte. Doch aus diesen Schwierigkeiten erwuchs auch Kreativität und Entschlossenheit. Die Cocina hat ihren Fokus verstärkt auf die Bildung im Bereich gesunder und nachhaltiger Ernährung gelegt, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Eine Vision, die Gestalt annimmt und bereits als Anlaufstelle für Ernährungs- und Nachhaltigkeitsbildung in Kiel wahrgenommen wird.

Das 5-jährige Bestehen ist ein Anlass zur Freude und zur Reflexion über zahlreiche Erfolge: 12 aktive Startup-Teams, die die Küche mit Innovationen beleben, die enge Zusammenarbeit mit Schulen in Ernährungsbildungsprojekten sowie die Anerkennung durch Auszeichnungen wie "nun - norddeutsch und nachhaltig" und "UNESCO BNE". Es ist Zeit, gemeinsam die Erfolge zu feiern, die Höhen und Tiefen zu würdigen und auf weitere Jahre voller gastronomischer Innovationen anzustoßen.

Die Cocina hat bewiesen, dass sie nicht nur ein Ort des Schaffens und Genießens ist, sondern auch eine Plattform für Wandel und Bildung. Lasst uns gemeinsam diese Reise durch die Welt des guten Essens, der Kreativität und des Engagements fortsetzen und dabei das fünfjährige Bestehen gebührend feiern!