(Bild: Förde Fräulein)

Spaziergänge durch den Schrevenpark, Nachmittage auf den Herbstmärkten, kuschelige Abende zu Hause oder gemütliche Stunden in unseren Lieblingscafés: Darum lieben wir den Kieler Herbst.

1. LANGE SPAZIERGÄNGE DURCH DEN SCHREVENPARK

Der Schrevenpark entpuppt sich im Oktober zu einem echten Farbschauspiel. Orange und gelb eingefärbte Bäume umringen den Schreventeich und spiegeln sich in der glatten Oberfläche. Das Laub, das auf den sandigen Schotterweg hinabfällt, knistert leise unter den Schuhen und die milden Strahlen der Herbstsonne scheinen sanft durch die goldenen Baumkronen. Stundenlang könnten wir durch diese wunderschöne Herbstkulisse spazieren.

2. DIE HERBSTMÄRKTE DER REGION ERKUNDEN

Die wunderschönen Herbstmärkte gehören zum Oktober dazu, wie der Kürbis zu Halloween. Wir lieben es, an den Wochenenden die Herbstmärkte in Molfsee, auf Gut Emkendorf und Co. zu erkunden und durch die vielen Ausstellungen der Kunsthandwerker*innen zu stöbern. Dazu einen heißen Kakao oder Apfelpunsch in der Hand – perfekt!

3. SICH IN DEN KIELER CAFÉS EINMUCKELN

Nach einem langen Spaziergang durch Laub und klare Luft wärmen wir uns gerne mit einem heißen Getränk wieder auf. Bei gutem Wetter genießen wir unseren Cappuccino natürlich draußen in der Herbstsonne. Wenn der Himmel sich jedoch mit grauen Decken behängt, ziehen wir uns in unsere Lieblingscafés zurück, etwa das Resonanz Café, das Brunswik oder das Schiffercafe.

4. EIN GUTES BUCH LESEN

Herbst ist Lesezeit. Dick eingepackt auf einer Parkbank oder eingemummelt in einer Decke auf dem Sofa: Das raue Wetter lädt dazu ein, in fremde Welten abzutauchen und sich endlich wieder einem fesselnden Buch zu widmen – ganz egal, ob Phantasy-Abenteuer, spannender Krimi oder romantischer Liebesroman.

5. ÄPFEL PFLÜCKEN

Die süße Frucht ist aus vielen Herbstrezepten nicht wegzudenken und besonders in Kombination mit Zimt ist sie umwerfend. Äpfel gehören einfach zum Oktober! Besonders viel Spaß macht es, sie selbst pflücken zu gehen – im heimischen Garten oder beim Obstbauern deines Vertrauens.

6. EINEN APFEL-KUCHEN BACKEN

Natürlich wollen die Äpfel anschließend auch verarbeitet werden. Liebst du es auch so sehr, wenn der Duft von frisch gebackenem Kuchen durch deine Wohnung strömt? Wir können uns kaum entscheiden, was wir am liebsten mögen: den klassischen gedeckten Apfelkuchen, Apple-Crumble oder Apfelkuchen vom Blech?

7. KUSCHELIGE STRICKPULLIS TRAGEN

Im Oktober wird es langsam Zeit, die leichten Sommerkleidchen und kurzen Hosen ganz hinten in den Schrank zu verbannen. Es war schön, die laue Sommerbrise an den nackten Beinen zu spüren. Doch nun ist es Zeit für grobe Strickjacken, kuschelige Schals und warme Pullis, die wir uns bei frischen Temperaturen überwerfen und in denen wir uns an eisigen Tagen so richtig schön verkriechen können.

8. EINEN HALLOWEEN-KÜRBIS SCHNITZEN

Einst eine US-amerikanische Tradition, längst auch schon nach Deutschland rüber geschwappt: Halloween. Am 31. Oktober spuken Hexen und Geister auf den Straßen – ganz nach dem amerikanischen Vorbild: Süßes, sonst gibts Saures! Die Süßigkeitenjagd überlassen wir gerne den Jüngsten, auf eine Kürbislaterne möchten wir jedoch nicht verzichten. Praktisch: Die Reste lassen sich übrigens super zu Kürbissuppe verwerten.