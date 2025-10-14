Dr. med. Wurst (Chef-Klinikclown am UKSH, Campus Kiel, v.l.), Hans-Uwe Pries (Inhaber Glaserei Pries), Doris Pries, Pit Horst (Geschäftsführer des UKSH Freunde- und Fördervereins) und Dr. Tüdelüt (Klinikclown am UKSH, Campus Kiel) freuen... (Bild: UKSH/Gutes-tun)

0

Ein Herz für kleine Patient:innen: Kieler Traditionsunternehmen feiert 175 Jahre mit einer Spendenaktion für Leichtigkeit und Lachen im Krankenhausalltag

Anzeige

Großes Jubiläum, große Geste: Zum 175-jährigen Bestehen hat die Glaserei Pries aus Kiel 8.000 Euro an den Freunde- und Förderverein des UKSH überreicht. Mit dem Geld wird die wichtige Arbeit der Klinikclowns am Campus Kiel unterstützt – sie bringen seit über 20 Jahren mit viel Herz und Humor ein Lächeln in den Krankenhausalltag kleiner und großer Patient:innen.

Jubiläum mit Haltung

Die Feier zum 175-jährigen Bestehen des Kieler Familienunternehmens Glaserei Pries wurde nicht nur zum Rückblick auf eine lange Firmengeschichte – sie wurde auch zum Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung. Am neuen Standort in Schönkirchen sammelte das Unternehmen Spenden für ein Herzensprojekt: die „Kieler Klinikcläune“ am UKSH Campus Kiel.

Hans-Uwe Pries, Inhaber des Unternehmens, erklärte dazu:

„Die Arbeit der Klinikclowns bringt Leichtigkeit an einen Ort, der für viele mit Sorgen verbunden ist – besonders für Kinder. Diese Aktion lag uns als Jubiläumsgeste besonders am Herzen.“

Klinikclowns schaffen Leichtigkeit

Seit über zwei Jahrzehnten gehören die UKSH-Klinikclowns fest zum Alltag auf den Kinderstationen des Universitätsklinikums. Aber nicht nur junge Patient:innen profitieren von den humorvollen Besuchen – auch Erwachsene auf geriatrischen Stationen oder Mitarbeitende erleben kleine Momente der Freude durch die clownesken Visiten von „Dr. med. Wurst“ und Co.

Pit Horst, Geschäftsführer des Freunde- und Fördervereins des UKSH, betonte bei der Übergabe die Bedeutung solcher Aktionen:

„Die Clowns tragen wesentlich zur emotionalen Entlastung unserer kleinen Patient:innen bei. Dass ein lokales Traditionsunternehmen das unterstützt, ist ein starkes Zeichen.“

Spenden für ein Lächeln

Die Arbeit der Klinikclowns wird ausschließlich durch Spenden ermöglicht. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Spendenkonto tun:

UKSH Gutes tun!

Empfänger: UKSH WsG e.V.

IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22

Verwendungszweck: FW20005 | Klinikcläune Kiel