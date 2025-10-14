(Bild: Frauen stellen aus)

0

Am 18. und 19. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, verwandelt sich der Landgasthof Haby-Krog in einen Treffpunkt für hochwertiges Kunsthandwerk.

Anzeige

Unter dem Motto „Frauen stellen aus“ präsentieren Ausstellerinnen aus der Region ein vielfältiges, handgemachtes Angebot – von Filzkunst und Glasmalerei über Taschen aus ungewöhnlichen Materialien bis hin zu Keramik, Holzobjekten und saisonaler Floristik.

Neu dabei sind in diesem Jahr unter anderem Ingrid Boll mit Taschen aus alten Fahrradschläuchen und Surfsegeln, Frauke-Sidona Gilleball mit kunstvoller Schiffchenarbeit auf Weihnachtskugeln oder Sonja Möller, die Gebrauchsgegenstände aus Holz in originelle Lampen verwandelt. Aber auch viele bekannte Stände sind wieder vertreten – mit Tiffany-Kunst, Pralinen, geräucherten Forellen, Galloway-Wurst und vielem mehr. Für die kulinarische Begleitung sorgen Nele und René Aust vom Haby-Krog mit Kaffee, Tee, Kuchen und herzhaften Speisen. Der Eintritt ist frei. Mehr: facebook: Frauen stellen aus, Instagram: frauenstellenaus