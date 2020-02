0

1928 wanderte der Leipziger Buchbinder Theodor Trampler nach New York City aus. Sein 65-jähriger Enkel erzählt am 20. Februar seine faszinierende Geschichte.

Anhand 90 historischer Fotos aus New York, überlieferten Geschichten, Briten und Tagebucheinträgen aus dem Nachlass der Familie, die er nach Jahrzehnten auf einem Dachboden entdeckte, lässt Ulrich Balß den bald 100 Jahre alten Zeitgeist und die persönlichen Erlebnisse der Exilanten in der neuen Heimat auferstehen. Zwei New Yorker Musiker an Banjo, Gitarre, Akkordeon und mit Gesang untermalen die faszinierenden Bilder und Geschichten und lassen lange vergangene Zeiten musikalisch auf- und erleben.

Tickets erhaltet ihr im VVK für 17 Euro bei www.eins31.de und allen bekannten VVK-Stellen.

Donnerstag, 20. Februar

Beginn: 21 Uhr

Lutterbeker