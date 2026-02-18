Love is in the air – über den Dächern Kiels ... (Bild: Kiel-Marketing/J. Karstens)

0

Kurzurlaub ohne Kofferstress: Bei der Aktion „Bettenwechsel“ übernachten Kieler*innen bis zum 1. Mai vergünstigt in 13 Hotels an der Förde – teils mit Wellness und Frühstück inklusive.

Anzeige

„Bettenwechsel – Kieler genießen Kieler Hotels“: Die Aktion im Überblick

Bis zum 1. Mai können Kielerinnen und Kieler zu vergünstigten Preisen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde übernachten. Insgesamt 13 Hotels nehmen an der Aktion teil – vom Cityhotel bis zum Wellnesshaus im Umland.

Hotelangebote in Kiel: Übernachten ab 44 Euro pro Person

Je nach Ausstattung kosten die Zimmer zwischen 44 und 85 Euro pro Person – inklusive Frühstück und teilweise Wellnessnutzung. Ob Kurztrip in der eigenen Stadt, ein Abend in der Innenstadt mit Übernachtung oder eine kleine Auszeit ohne lange Anreise: Die Aktion bietet zahlreiche Möglichkeiten.

Valentinstag in Kiel: Geschenkidee mit Hotel-Gutschein

Der „Bettenwechsel“ eignet sich auch als besondere Geschenkidee – etwa zum Valentinstag. Gutscheine im Stil eines klassischen Hotel-Türanhängers sind online erhältlich unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel

Dort finden sich auch alle teilnehmenden Hotels sowie weitere Informationen zur Aktion.

Alternative Geschenkidee: Der KielGutschein für Restaurants, Shopping & mehr

Wer flexibel bleiben möchte, kann den KielGutschein individuell gestalten – inklusive Foto und persönlichem Grußtext. Der Gutschein ist online sowie im Welcome Center und weiteren Verkaufsstellen erhältlich und kann in Teilbeträgen eingelöst werden.

Alle Infos zu Verkaufs- und Akzeptanzstellen unter www.kielgutschein.de