(Bild: Felix Engel)

Eine der besten deutschen Blues-Bands B.B. & The Blues Shacks kommen zusammen mit der einzigartigen Soul-Sängerin Bonita erstmals in dieser Konstellation nach Kiel in die Räucherei.

Die exklusive Show bietet ein unvergessliches Konzerterlebnis! Eine klassisch ausgebildete Soul-Stimme trifft auf erdigen Blues. B.B. & The Blues Shacks gelten heute unbestritten als die erfolgreichsten Vertreter des traditionellen Blues in Europa. Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen wie den „German Blues Award“ und den Titel „beste Bluesband Europas“ durch französische Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert. Zusammen bieten Bonita & The Blues Shacks traditionellen Rhythm & Blues and Soul zum Austoben und Dahinschmelzen. Jeder einzelne Musiker der Blues Shacks ist Meister seines Fachs und auf seinem Instrument als Solist mehrfach ausgezeichnet, aber als Band bilden sie eine schier unschlagbare Einheit! Zusammen mit der großartigen Sängerin und Entertainerin Bonita ist das ein Genuss von allerhöchster musikalischer Prägung. In Kiel sind die Karten über das Ticket-Center im Citti Park Kiel, bei vielen Famila-Märkten und im KulturForum in der Stadtgalerie (Andreas-Gayk-Straße 31) erhältlich. Ansonsten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über CTS-Eventim und Ticketmaster, sowie über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und per E-Mail an: tickets@german-concerts.de.

10. Oktober, 20.30 Uhr • Räucherei Kiel