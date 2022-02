„Synth Happens“ feierte bereits deutschlandweit großartige Erfolge und kommt im Februar nach Kiel. (Bild: Sebastian Rauer)

Bei „Synth Happens“ kommen am 15. Februar in der Wunderino Arena Top-Musiker:innen der elektronischen Clubmusik-Szene mit dem Orchester zusammen.

Ursprünglich sollten bei der „Orchesterkaraoke“ am 15. Februar ab 19.30 Uhr die Philharmoniker:innen des Theater Kiel mit verschiedenen Songs spontane Sänger:innen aus dem Publikum musikalisch begleiten. Unter den aktuellen Umständen ist dies jedoch nicht möglich. Schade, aber nicht schlimm, denn das geänderte Programm hat es in sich: Pianist Johann Blanchard, Drummer Jan Stixonspeed Pfennig und der Live-Elektronik-Spezialist Andreas Henneberg aus Berlin, bekannt von Royal Electric, spielen gemeinsam unter der Leitung von Chris Dellacher und Generalmusikdirektor Benjamin Reiners ein Konzert, bei dem sich elektronische Clubmusik und sinfonische Musik auf Augenhöhe begegnen.

Ein erstklassiges orchestral-elektronisches Groove-Feuerwerk, das Konzertgänger:innen und Clubbesucher:innen aller Generationen gleichermaßen in seinen Bann zieht. Mit einem atemberaubenden Mix aus romantischer, klassischer Musik, sinfonischem Bigband Jazz und elektronisch-synthetischen Klängen vermittelt „Synth Happens“ das authentische Feeling einer pulsierenden Clubnacht, sodass auch in dieser Zeit niemand auf dieses Gefühl verzichten muss. Tickets sind erhältlich an den Vorverkaufskassen im Opernhaus und Schauspielhaus sowie unter Tel.: (0431 ) 90 19 01 und per Mail an kartenservice@theater-kiel.de. Weitere Infos unter www.theater-kiel.de.

15. Februar • Philharmonie in der Wunderino Arena