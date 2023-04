Was löst Künstliche Intelligenz bei uns aus und wie setzen wir uns damit auseinander? Kieler Zeichner*innen haben sich damit beschäftigt …

Das kostenlose Kieler Comic-Magazin „Pure Fruit“ widmet sich in der 27. Ausgabe einem Thema, das aktuell die Welt auf den Kopf stellt: Künstliche Intelligenz!

Mediziner*innen, Programmierer*innen, Lehrer*innen und viele andere Menschen müssen sich aktuell mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auseinandersetzten. Auch wir in der Kreativbranche sehen uns mit Vorteilen und Gefahren der neuen Macht konfrontiert. Denn wir alle merken: Plötzlich hat sich die Welt verändert!

Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz in der Kreativbranche

Gerade in der Kreativbranche dürfte spätestens jetzt klar sein: Jeder Mensch kann nun ganze Beiträge oder sogar beeindruckende Bilder per Texteingabe selbst erzeugen. In zwei Minuten generiert die KI Bilder im Stil alter Meister oder angesagter Illustrator*innen. Zeit für eine Bestandsaufnahme! Das Kieler Comic-Magazin Pure Fruit hat dafür zum Dialog zwischen Zeichnerinnen und Zeichnern aus dem norddeutschen Raum aufgerufen und versammelt die Standpunkte und Kommentare in einem kostenlosen Heft. „Wir freuen uns, dass so viele unterschiedliche Zeichnende zu diesem für die Kreativbranche wichtigen Thema, ihren Standpunkt vertreten möchten“, sagt Tim Eckhorst, einer der drei Herausgeber. Sein Kollege Gregor Hinz fügt hinzu: „Es ist schon interessant, wie sehr ein Thema plötzlich alle Zeichnenden gleichzeitig beschäftigt. Jede und jeder denkt über diese neue Technik nach.“ Volker Sponholz sieht das Heft als Sprachrohr der Comickünstler*innen und ergänzt: „Bestimmt gibt es bald KI-Comics, aber da wo die sich bei allem Dagewesenen bedient, bringen wir lieber was Neues.“

Künstliche Intelligenz: Fehler und Ängste

In Bildern, die per KI erzeugt werden, finden sich oftmals auffällige Fehler wie z. B. Menschen mit drei Armen oder undefinierbare Elemente, die wie aus fremden Bildern herausgeschnitten und falsch platziert zu sein scheinen. Aber die KI lernt schnell, wenn sie weiter gefüttert wird. An der Stelle treffen Ängste über eine drohende Arbeitslosigkeit auf Neugier, wie man die neuen Techniken in die eigene Arbeit integrieren kann. Es entbrennen Diskussionen über ethische Fragen und die rechtliche Sichtweise. Ist es legitim und erlaubt, dass eine KI mit Bildern von Urhebern trainiert wird, die diesem Vorgang niemals zugestimmt haben? Eine Revolution mit vergleichbarer Tragweite im Bereich der Bilderstellung hat es das letzte Mal gegeben, als die Fotografie die Malerei und Illustration zu verdrängen drohte. Für das Comic-Kollektiv Pure Fruit ist es also genau der richtige Zeitpunkt, um sich auszutauschen, gemeinsam die Zukunft auszuloten und das Potenzial zu nutzen, das die KI eben nicht hat: Bilderzählungen von echten Menschen präsentieren.

Kooperationspartner*innen des Projektes sind die Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, die Kieler Software-Schmiede TRASER, das Waterkant Festival Kiel, die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek sowie der Zukunftsdialog Kiel 2042. Tim Eckhorst freut sich über diese Zusammenkunft: „Pure Fruit #27 ist das Ergebnis, wenn Kreative, Wirtschaft und Politik sich einig sind und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.“ Das Heft erscheint Anfang Mai – rechtzeitig zur Digitalen Woche Kiel (07.–13.05.) – und feiert sein Erscheinen noch einmal ganz offiziell mit einem Release-Event auf dem Kieler Waterkant Festival im Juni (15.–16.06.).

Erhältlich ist die Ausgabe kostenlos in vielen Geschäften, Cafés, Kinos und Museen in Kiel und Umgebung. Auf www.purefruit-magazin.de kann es zudem online gelesen und gegen Rückporto bestellt werden.

Teilnehmende Zeichner*innen:

Vera Gereke

Kim Schmidt

Brösel

Jens Rassmus

Andrea Köster

Boris Schütz

Eva Muggenthaler

David von Bassewitz

Jannes Nowak

Leni Grimmeisen

Arne Auinger

Hauke Kock

Lara Swiontek

Susanna Hallmann

Marie Franz

Matze Latza

Hanna Mohr

Lina Künzel

Lea Drews

Stefan Holzweg

Volker Sponholz

Gregor Hinz

Tim Eckhorst

mit einem Vorwort von Dirk Schrödter, Minister für Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein