Wie geht das eigentlich, das mit der Selbstständigkeit? Dass es auf diese Frage keine vorgefertigte Antwort geben kann, merkte der 23-jährige Danilo Hübscher schnell …

Von der Schnapsidee zur eigenen Marke

Danilo ist gelernter Industriemechaniker, macht derzeit seinen Techniker und designt seit 2017 dank Siebdruck mit seiner Marke Hübscher Clothing eigene Kleidung. Noch lange vor den ersten Aufträgen fertigte er damals Shirts für eine Gruppe von Freund:innen an. Geschockt von hohen Preisen und der dennoch miesen Qualität, die online bei Textildruck herrschten, stellte sich Danilo die Frage, ob er selbst das nicht besser machen könnte. „Ein Jahr und viele Test-T-Shirts später konnte ich die Frage mit JA! beantworten und endlich mein erstes Design zeigen. Die Shirts sind so gut angekommen, dass ich motiviert war, mehr zu drucken.“ Das tat er dann auch, im Keller seiner Eltern. Als nach und nach ein Konzept aus der fixen Idee wurde, fand er die StrandFabrik. „Dort hatte ich endlich Platz für eine echte Produktion – ohne den kleinen Kellerraum und Mamas Bügeleisen. Außerdem habe ich wichtige Menschen gefunden, die mich in meinen Ideen unterstützen und vernetzten!“ Die StrandFabrik ist für Danilo aber auch abseits seiner Marke ein Lieblingsort geworden: „Ich habe hier viele Freunde kennengelernt und einige Ideen umsetzen können. Für Bastler und Macher kann der Workspace eine zweite Heimat werden.“

Umweltbewusstes Arbeiten

Lange Zeit war der Siebdruck sehr mit Chemikalien belastet. Das hat sich aber geändert und alle von Danilos Verbrauchsgüter sind abbaubar, so sind zum Beispiel auch die Farben wasserbasiert, es entsteht kein Sondermüll. „Ich versuche stets minimalistisch zu arbeiten und recycle zum Beispiel mein Wasser. Niemand muss bei mir neue Kleidung kaufen, ich kann hervorragend auch auf vorhandene Textilen drucken“, erklärt Danilo. Ob das Designerleben jetzt DER Weg für ihn ist? „Ich möchte mich im Maschinenbau weiterbilden, daher bleibt der Siebdruck vorerst eine Nebentätigkeit, bei der ich aber viele tolle Erfahrungen sammeln kann und meine Zeit sinnvoll nutze.“ Und gleichzeitig macht er die Welt ein kleines bisschen bunter.