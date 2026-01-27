(Bild: Adobe Stock)

Segeln, Sommer, Sonnenstimmung und mittendrin vielleicht deine Idee? Die Kieler Woche lebt vom Mitmachen und Mitgestalten, das gilt auch für die beliebten Festival-Souvenirs.

Auch 2026 sollen wieder kreative, nachhaltige Andenken entstehen, und dafür sucht das Kieler-Woche-Büro ab sofort originelle Einfälle von lokalen Manufakturen, Upcycling-Talenten und Start-ups aus der Region. Diese ergänzen die offiziellen Souvenirs im Design des Grafikers Erik Brandt aus Minneapolis. Ob Häkelboot, Segeltasche oder Kieler Puzzle: 2025 sind auf diesem Weg viele liebevoll gestaltete Produkte entstanden. Und der Erlös? Bleibt vollständig bei den Hersteller*innen.

Wichtig ist: Die Produkte sollen fair, nachhaltig und regional gefertigt sein. Wer Lust hat, seine Idee einzubringen, kann sich noch bis zum 28. Februar per Mail an souvenirs@kieler-woche.de wenden. Ansprechpartner ist Martin Steinbuch vom Kieler-Woche-Büro, Tel.: 0431/901 24 79.