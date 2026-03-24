Gemeinsam auf Schnäppchenjagd: Im Designer Outlet Neumünster bricht die Shopping-Saison an. Nur 30 Minuten von Kiel entfernt warten über 130 Top-Marken mit bis zu 70% Rabatt. (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Verliebt in neue Looks: Entdeckt gemeinsam die Frühjahrskollektionen und brandneue Stores wie Coccinelle oder Kapten & Son. Hier findet jeder sein neues Lieblingsstück (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Shopping-Pause unter freiem Himmel: Nach einer erfolgreichen Runde durch die Stores genießt das Paar die Frühlingssonne. (Bild: Designer Outlet Neumünster)

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Der Frühling ist da – Zeit für frischen Wind im Kleiderschrank! Nur 30 Minuten von Kiel entfernt lockt das Designer Outlet Neumünster mit exklusiven Marken, neuen Stores und Event-Highlights wie dem Late Night Shopping oder dem verkaufsoffenen Sonntag.

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Wenn die Tage länger werden, macht das Flanieren unter freiem Himmel gleich doppelt Spaß. Das Designer Outlet Neumünster bietet dafür die perfekte Kulisse: Zwischen stylischen Stores und gemütlichen Cafés lässt es sich wunderbar nach neuen Lieblingsstücken suchen. Über 130 Top-Marken wie BOSS, Tommy Hilfiger, Nike, adidas oder Copenhagen Studios warten hier mit Preisen, die bis zu 70 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.

Neue Marken und kulinarische Pausen

Das Marken-Portfolio wächst stetig weiter. Ab sofort könnt ihr euch auch auf Brands wie Coccinelle, Kapten & Son, Bally, Motel a Miio, Waterdrop und Adidas Kids freuen. Wer zwischen der Schnäppchenjagd eine Pause braucht, stärkt sich in einem der acht Restaurants oder probiert die wechselnden Angebote der Foodtrucks vor Ort.

Verliebt in neue Looks: Entdeckt gemeinsam die Frühjahrskollektionen und brandneue Stores wie Coccinelle oder Kapten & Son. Hier findet jeder sein neues Lieblingsstück (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Die Event-Highlights im April & Mai 2026

Damit euer Shopping-Ausflug von Kiel nach Neumünster zum Erfolg wird, solltet ihr diese Termine kennen:

Mid Season Sale (7. – 18. April): Die perfekte Chance für Frühlings-Schnäpper mit bis zu 50% Extra-Rabatt auf den Outletpreis.

Student Days (23. – 25. April): Campus-Vibes im Outlet! Studierende erhalten gegen Vorlage ihres Ausweises 10% Zusatz-Rabatt sowie spezielle Aktionen und Entertainment.

Verkaufsoffener Sonntag (3. Mai): Von 12 bis 17 Uhr entspannt shoppen und dabei bis zu 30% Extra-Rabatt sichern.

Late Night Shopping (15. & 16. Mai): Das absolute Highlight im Mai! Shoppen bis in die späten Abendstunden mit Live-DJ, kühlen Drinks und Rabatten von bis zu 70%.

Premium Days (22. & 23. Mai): Wer es exklusiv mag, findet hier zusätzliche Angebote bei ausgewählten Premium-Marken.

Shopping-Pause unter freiem Himmel: Nach einer erfolgreichen Runde durch die Stores genießt das Paar die Frühlingssonne. (Bild: Designer Outlet Neumünster)

Ihr Weg zum Shopping-Glück

Das Designer Outlet Neumünster ist über die A7 in rund einer halben Stunde von Kiel aus erreichbar. Ausreichend Parkplätze und die entspannte Open-Air-Atmosphäre machen das Outlet zum idealen Ziel für einen Tagesausflug mit Freunden oder der Familie.