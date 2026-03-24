Der Frühling ist da – Zeit für frischen Wind im Kleiderschrank! Nur 30 Minuten von Kiel entfernt lockt das Designer Outlet Neumünster mit exklusiven Marken, neuen Stores und Event-Highlights wie dem Late Night Shopping oder dem verkaufsoffenen Sonntag.
Wenn die Tage länger werden, macht das Flanieren unter freiem Himmel gleich doppelt Spaß. Das Designer Outlet Neumünster bietet dafür die perfekte Kulisse: Zwischen stylischen Stores und gemütlichen Cafés lässt es sich wunderbar nach neuen Lieblingsstücken suchen. Über 130 Top-Marken wie BOSS, Tommy Hilfiger, Nike, adidas oder Copenhagen Studios warten hier mit Preisen, die bis zu 70 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.
Neue Marken und kulinarische Pausen
Das Marken-Portfolio wächst stetig weiter. Ab sofort könnt ihr euch auch auf Brands wie Coccinelle, Kapten & Son, Bally, Motel a Miio, Waterdrop und Adidas Kids freuen. Wer zwischen der Schnäppchenjagd eine Pause braucht, stärkt sich in einem der acht Restaurants oder probiert die wechselnden Angebote der Foodtrucks vor Ort.
Die Event-Highlights im April & Mai 2026
Damit euer Shopping-Ausflug von Kiel nach Neumünster zum Erfolg wird, solltet ihr diese Termine kennen:
Mid Season Sale (7. – 18. April): Die perfekte Chance für Frühlings-Schnäpper mit bis zu 50% Extra-Rabatt auf den Outletpreis.
Student Days (23. – 25. April): Campus-Vibes im Outlet! Studierende erhalten gegen Vorlage ihres Ausweises 10% Zusatz-Rabatt sowie spezielle Aktionen und Entertainment.
Verkaufsoffener Sonntag (3. Mai): Von 12 bis 17 Uhr entspannt shoppen und dabei bis zu 30% Extra-Rabatt sichern.
Late Night Shopping (15. & 16. Mai): Das absolute Highlight im Mai! Shoppen bis in die späten Abendstunden mit Live-DJ, kühlen Drinks und Rabatten von bis zu 70%.
Premium Days (22. & 23. Mai): Wer es exklusiv mag, findet hier zusätzliche Angebote bei ausgewählten Premium-Marken.
Ihr Weg zum Shopping-Glück
Das Designer Outlet Neumünster ist über die A7 in rund einer halben Stunde von Kiel aus erreichbar. Ausreichend Parkplätze und die entspannte Open-Air-Atmosphäre machen das Outlet zum idealen Ziel für einen Tagesausflug mit Freunden oder der Familie.
Besucher-Infos auf einen Blick:
Adresse: Oderstraße 10, 24539 Neumünster
Anfahrt: Direkt an der A7 (Ausfahrt Neumünster Süd)
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10:00 – 20:00 Uhr (Sonderöffnungszeiten beachten!)