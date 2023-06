(Bild: Timo Muenzberg)

Diesen Juli gibt es in Kiel jede Menge kulturelle Highlights zu erleben. Neben bunten Festivals warten spannende Theater-Aufführungen und viele Events in der ganzen Landeshauptstadt auf dich! Hier haben wir eine Liste für dich zusammengefasst!

Cosí Fan Tutte

1. + 6. Juli, 19.30 Uhr • Theater Kiel

(Bild: Theater Kiel/Olaf Struck)

Drei Herren schließen eine Wette auf die Treue der Frauen ab: Guglielmo und Ferrando behaupten, ihre Geliebten Fiordiligi und Dorabella seien auf ewig die ihren. Der Zyniker Don Alfonso wettet hingegen, dass er die Untreue der beiden Damen beweisen können. Mozarts letzte und reifste Opera buffa ist eine der ehrlichsten und schonungslosesten Betrachtungen über die Wandelbarkeit von Gefühlen. Ein spannender Trip in die Abgründe der menschlichen Seele in Luise Kautz’ bildstarker Inszenierung und dem mitreißenden Dirigat von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners.

Mysterium Dänischer Gesamtstaat

7. Juli, 16.30 Uhr • Hotel Kieler Kaufmann, Kiel

„Spaziergang auf den Spuren des dänischen Gesamtstaates in Düsternbrook“ – Rundgang mit Jens Martin Neumann und Dr. Martin Rackwitz Wir besuchen den „Marinetempel“ oberhalb der Krusenkoppel. Durch das Düsternbrooker Gehölz geht es zur Stelle des ehemaligen Ausflugslokas „Sanssouci“. Über die ehemalige Fruchtbaumschule und Forstbaumschule, die in den 1780er Jahren angelegt wurden, gelangen wir zum Hirschfeldblick in der Bismarckallee, wo wir uns abschließend mit Gartenbautheorie befassen. Besucher*innen mögen festes Schuhwerk mitbringen. Anmeldungen unter 0431/ 901 34 25. Der Eintritt ist frei.

Dominik Simmen

7. Juli, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Durch seinen Halbfinal-Erfolg bei DSDS 2022 erreichte Dominik Simmen deutschlandweit Bekanntheit. Der gebürtige Kieler verleiht Klassikern der letzten 40 Jahre durch seine einmalige Stimme eine ganz besondere Note und interpretiert sie mithilfe seiner Gitarre neu. Durch Anekdoten aus der Bühnen- und Fernsehwelt lockert er dabei sein Programm auf und gewährt interessante Einblicke hinter die Kamera. Freu dich auf einen besonderen Abend mit einem sympathischen Künstler und toller Musik im Kulturladen Leuchtturm! Tickets gibt es für 15 Euro.

CSD Abschlussparty

8. Juli, 22 Uhr • Die Pumpe, Kiel

(Bild: Getty Images)

Komm zur großen CSD-Abschlussparty in die Pumpe und feiert gemeinsam den CSD in Kiel! Ab 22 Uhr legt Drag Queen Donatella Divanese aus Flensburg im Großen Saal eine bunte Mischung aus aktuellen Pop-Hits, 90er, Black Music und Deutschrap auf. Zur selben Zeit wird das SPA Kollektiv dem Roten Salon ordentlich einheizen: Von Melodie Techno, Dark-Disco bis hin zur Dirty Downtempo ist alles dabei! Karten gibt es im VVK für 8 Euro zzgl. VVK-Gebühr bei TixForGigs oder an der Abendkasse für 10 Euro. Übrigens wird vorher ab 18 Uhr eine Queere Jugenddisco (Altersgruppe 14–21 Jahre) stattfinden – der Eintritt ist frei!

Catfish Row

8. Juli, 20.30 Uhr • Alten Meierei am See

Im Rahmen des 24. KULTourSOMMERs ist das Berliner Trio catfish row – benannt nach der als Schauplatz der Oper „Porgy and Bess“ berühmt gewordenen Straße – am 8. Juli. um 20.30 Uhr erstmals zu Gast in Postfeld. Die Band präsentiert in einem Open-Air-Konzert im kleinen Park; der Alten Meierei am See ihre raffinierten Arrangements zu Kompositionen von George Gershwin und in ihrem neuen Programm von Duke Ellington. Catfish row greifen tief in die Kiste der Kompositionen Gershwins und Ellingtons. Pralle Orchester-Arrangements und satte Klavierakkorde werden hier gekonnt auf eine Stimme und zwei Holzbläser reduziert.

LABYRINTH DER TRÄUME

9. Juli, 18 Uhr • Theater Kiel

(Bild: Olaf Struck)

Bilder, die zu Leben erwachen; Fantasien, die mit der Realität verschwimmen – in »Labyrinth der Träume« begibt sich Ivanenko auf eine Erkundungsreise in die innere und äußere Welt des Künstlers Salvador Dalí. Befeuert wird der Abend durch die wohl berühmtesten Ballettmusiken von Igor Strawinsky „Der Feuer-vogel” und „Le Sacre du printemps”. Absurdes und Fantastisches dominieren. Der Betrachter wird durch optische Täuschungen und rätselhafte Symbole herausgefordert. In seinem Ballett begibt sich Ivanenko auf Spurensuche im Leben und Werk des exzentrischen Künstlers.

Maritime Märchen

11., 25. Juli, 15 Uhr • Stadtmuseum Warleberger Hof, Kiel

„Maritime Märchen auf einem Stadtrundgang erleben! - Spaziergang mit der Märchenerzählerin Brigitte Harkou durch die Altstadt. Der kleine Rundgang führt vorbei am Schlossgarten bis zum Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65. Auf dem Weg zur Förde werden passend zu der Dauerausstellung in der Fischhalle Geschichten rund um die maritimen Welten Kiels erzählt. Am Ziel der kleinen Reise, der Fischhalle, werden abschließend Märchen vom Meer und von Seefahrern aus aller Welt gehört. Anmeldung unter 0431/ 901 34 25. Der Eintritt ist frei.

Der Kleine Prinz

Premiere 14. Juli, 20 Uhr • im Freilichttheater im Innenhof des Kieler Rathauses

vom 14. Juli - 20. August • im Freilichttheater im Innenhof des Kieler Rathauses

(Bild: Thomas Eisenkrätzer)

Vom 14. Juli bis 20. August 2023 kehrt das Theaterstück „Der Kleine Prinz“ auf die Bühne im Innenhof des Kieler Rathauses zurück! Tauchen Sie ein in die faszinierende Märchenwelt des Kleinen Prinzen, die seit 1993 dort vom professionellen Ensemble des Theater Die Komödianten, Kiel, verkörpert wird. "Der Kleine Prinz" ist das großartige Werk des Autors Antoine de Saint-Exupéry, welcher eine tiefgründige und berührende Handlung geschaffen hat, die einen märchenhaft verspielten und doch hochaktuellen Blick auf die Gesellschaft und ihre Werte wirft. Geschrieben als Märchen für Erwachsene, ist diese Inszenierung doch auch ein Sommertheater für die ganze Familie.

Hafenkante Open Air

15. Juli • Marina Wendtorf

(Bild: Hafenkante Open Air)

Feier den Sommer in Marina Wendtorf. Das Hafenkante soll seinen Besucher*innen ein rundum einzigartiges Oaket an Techno Musik bieten. Namhafte Acts der Szene nach Kiel zu holen, aber auch Newcomern aus der Gegend eine Bühne bereiten – so sehen die Veranstalter ihre Aufgabe für das Open Air-Erlebnis in Marina Wendtorf. Dieser Mix spiegelt sich in fairen Preisen und Angeboten für die Gäste wider. Dazu kommt der Vorteil der außergewöhnlichen und eigenen Location direkt am Wasser. Die bereits vorhandene Infrastruktur bietet Platz für 5000 Gästen.

Jahresausstellung Einblick / Ausblick

20.–23. Juli • Muthesius Kunsthochschule

Zur Jahresausstellung „Einblick / Ausblick“ öffnet die Muthesius Kunsthochschule von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juli, ihre Türen für die breite Öffentlichkeit. An diesen Tagen verwandeln sich Ateliers, Werkstätten, Hörsäle, Studios und Arbeitsräume in eine rund 10.000 Quadratmeter große Ausstellung: Besucherinnen und Besucher können vier Tage lang bei freiem Eintritt einen Einblick in das künstlerische Schaffen von Studierenden der Freien Kunst, Kunst auf Lehramt, des Kommunikations- und Industriedesigns sowie der Raumstrategien erhalten. Eröffnet wird die Jahresausstellung von Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, und den Studierenden am Donnerstag, 20. Juli, um 17 Uhr. Zu sehen ist Einblick / Ausblick bis Sonntag täglich von 11 bis 19 Uhr. Es gibt ein vielseitiges kulturelles Programm mit Konzerten und DJ-Sets, Installationen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zudem wird während der Eröffnung der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen verliehen. Der Eintritt ist frei.

Jan Hengmith

22. Juli, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Neben der Veröffentlichung mehrerer Solo-CDs und diversen Tourneen schaffte es Jan Hengmith, mit solch bekannten Größen wie Paco de Lucia, John McLaughlin, Al Di Meola, Egberto Gismonti und Vicente Amigo auf einer Platte verewigt worden zu sein. Bei seinen Solo-Konzerten spielt der Musikpreisträger (Varta 1988) Eigenkompositionen und Interpretationen von Stücken alter und zeitgenössischer Meister der Flamencogitarre und moderiert im Lutterbeker durch sein Programm.

Premiere fürs Strandgut-Festival

29. Juli • Südstrand, Eckernförde

Ostseeluft und Sommergefühle bilden die perfekte Mischung für ein unvergessliches Open Air-Erlebnis mitten am Strand. Zwischen Strandkörben und Fischbuden wird das beschauliche Eckernförde für einen Tag zum Anlaufpunkt für Musik- und Festivalbegeisterte. Am 29. Juli feiert „Strandgut – das Elektrofestival“ Premiere am Eckernförder Südstrand: Den Startschuss für das Musikfestival am Strand gibt der Local Darren Dreyer. Auch Felix Jaehn, Glockenbach, Lum!x, Tujamo, YouNotUs und Plastik Funk bringen den Strand zum Beben. Wer dabei sein will, kann sich jetzt Tickets sichern unter www.Strandgut-Festival.de.

Leche Con Café

18. August, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm,

Kiel-Friedrichsort

Leche con Café präsentieren Musik aus Kuba und Lateinamerika fürs Herz und für die Seele. Die temperamentvolle Sängerin Peggy Sunday hat in Südamerika ihre zweite Heimat. Gemeinsam mit dem Kubaner Amed Soto spielt und singt sie im Lutterbeker die schönsten südamerikanischen Canziones. Begleitet werden die Beiden von Torge Niemann (Gitarre), Jens Bruns (Percussion) und Juan Iriarte Lecaros (Percussion). Die Gäste dürfen sich auf eine mitreißende Band freuen, die mit großer Spielfreude ihr Publikum begeistert. Eintritt ab 20 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro.

