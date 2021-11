Das sind Kiels neue Gastronomien

0

Diese Locations haben 2021 frischen Wind in Kiels Gastoszene gebracht. Habt ihr sie alle schon ausgecheckt? Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit!

Bootshaus

Wenn es nicht nur auf dem Tisch, sondern auch draußen maritim sein darf, dann seid ihr im Bootshaus an der Kiellinie genau richtig. Während draußen die Fähren vor den Fenstern nach Skandinavien und die Segelboote Richtung Ostsee aufbrechen, könnt ihr drinnen die lokalen Produkte genießen. Alle Fischliebhaber*innen werden hier mit Nordfischsuppe, im Ganzen gebratener Scholle und Dorade oder auch Kabeljaurückenfilet auf ihren

Geschmack kommen.

Düsternbrooker Weg 16, 24105 Kiel, www.bootshaus-kiel.de

(Bild: honorarfrei)

Cotidiano

Auch mit Blick auf die Förde und direkt neben der Reventloubrücke gelegen, öffnete das Cotidiano im letzten Jahr seine Pforten und kann seitdem neben einem gemütlichen rustikalen Ambiente mit einer breiten Palette an Speisen von früh bis spät dienen.

Reventlouallee 2, 24105 Kiel,

www.cotidiano.de

Farina Di Nonna

Knusprig im Steinofen gebacken und mit original italienischem Teig, so schmeckt Pizza am besten. Noch besser wird es nur mit dem „Farina di Nonna“, übersetzt „Omas Mehl”, das die Pizza am Ende extra fluffig macht. Dabei gibt es aber nicht nur Pizza nach Omas Geheimrezept, sondern auch Brot und Pasta nach echter italienischer Art.

Eichkamp 1, 24116 Kiel,

www.farinadinonna.pizza

(Bild: honorarfrei)

Flygge

An der Kiellinie hat der Sternekoch Mathias Apelt zusammen mit Britta Künzl ein neues Restaurant eröffnet, mit dem sie nun „flygge”, also selbstständig, geworden sind. Gemeinsam mit ihrem Team wollen die beiden durch ihre bodenständigen Speisen aus naturnahem Anbau und mit aufwändiger Handarbeit ein besonderes Erlebnis für die Gäste schaffen.

Düsternbrooker Weg 46, 24105 Kiel, www.flygge-kiel.de

(Bild: honorarfrei)

Killer Pizza

Auf halbem Weg zwischen der Muthesius Kunsthochschule und der Bergstraße, nah am Schrevenpark gelegen, findet sich das tödlich gute Pizza-Restaurant mit dem humoristisch gemeinten Namen „Killer Pizza”. Bei den mehr als 30 verschiedenen Pizzen kann zwischen vielen vegetarischen und veganen

Varianten gewählt werden. Auch auf der Speisekarte ist „Killer Pizza” Programm. Wer zwischen den verheißungsvollen Pizzavarianten wie Cheesy Chopper, Deadly Peperoni oder Godfathers Testamento, seine Wahl trifft, muss sich trotzdem keine Sorgen machen – das Essen überleben alle und das mit Genuss.

Wilhelminenstraße 35, 24103 Kiel, www.killer-pizza.de

Lanna Thai

Ganz ähnlich und doch so anders, schmeckt es thailändlisch. Wo Erdnüsse, Bambus und Sprossen das Essen verfeinern, ist die Abwechslung groß. In der qualitativ hochwertigen Küche lassen sich die Nationalgerichte mit ihren exotischen Zutaten besonders genießen.

Feldstraße 65, 24105 Kiel,

www.lanna-thai-kiel.de

Lilu

Bunt ist die passende Beschreibung für das neue Café Lilu. Nicht nur die Tapeten, sondern auch farbenfrohe Speisen erwarten die Gäste, die sich sowohl über herzhaftes und süßes Frühstück als auch über andere Leckereien gleichermaßen freuen können. All das wird vor Ort selbst gemacht.

Hanssenstraße 12, 24106 Kiel,

www.lilu-kiel.jimdosite.com

Margaretental

Weg von der Förde und auf zum Nord-Ostsee-Kanal, zu einem geschichtsträchtigen Anwesen. Hier in Suchsdorf wurde im Juni das Margaretental nach knapp 18 Jahren Dornröschenschlaf wiedereröffnet. Mit Blick auf den Kanal wird im Restaurant die kulinarische Vielfalt Schleswig-Holsteins auf den Tisch gebracht. Dabei stehen saisonale Gerichte aus regionalen Lebensmitteln im Vordergrund.

Alte Chaussee 40, 24107 Kiel,

www.margaretental.de

Pho 1990

Weitere exotische Abwechslung aus dem asiatisch-kulinarischen Raum bringt die vietnamesische Küche im Pho 1990. Mit mariniertem Rindfleisch vom Grill über Hähnchen- und Garnelenspieße bis hin zu Oktopus in Sate-Soße gibt es auch die traditionellen Bowles und Reigerichte. Hier lässt sich der vielfältige Geschmack Vietnams ausprobieren.

Kehdenstraße 1, 24103 Kiel,

Instagram Pho 1990

Stulle Kiel

„Stullen wie bei Muddi” unkompliziert und super lecker. Ganz neu direkt am

Holstenfleet eröffnet, könnt ihr hier die ganze Woche von mittags bis abends Stullen mit Antipasti, Ziegen- oder Weichkäse, Lachs, Schweine- oder Rindfleisch bekommen.

Holstenstraße 32-34, 24103 Kiel, www.stulle-kiel.de

Coming soon: Lessinghalle

Das Freistil geht und das Resonanz ergreift die Chance, um das historische Gebäude mit neuem Leben zu füllen. Ab spätestens Anfang nächsten Jahres wird das Lessingbad, in dem bisher noch Umbauarbeiten stattfinden, zum Außer-Haus-Verkauf für die Backwaren, Kaffees und Tees des Resonanz. Um das Angebot zu vergrößern, wird im Erdgeschoss ein Tante-Emma-Laden errichtet, der dann eine Vielzahl regionaler Produkte bieten soll.

Lessingplatz 1, 24116 Kiel