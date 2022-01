Krissy Matthews tritt im Rahmen des Blues Festivals in der Pumpe auf. (Bild: honorarfrei)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: honorarfrei)

(Bild: blanko musik)

0

Der Januar hält auf den Bühnen der Räucherei, Hansa48, Lutterbeker und Kulturforum wieder einiges parat.

Räucherei

Schon mal vormerken: Am 25. Februar findet in der Räucherei in Kiel, Preetzer Straße 35, das 23. Internationale Kieler Blues Festival statt und ist wieder hochkarätig besetzt: Mit der 80-jährigen Musik-Legende Chris Farlowe aus England, der sich auf seine Abschiedstour begibt, der legendären Hamburg Blues Band mit dem englischen Edel-Gitarristen Krissy Matthews als Special Guest und dem deutschen Blues-König Abi Wallenstein, der mittlerweile auch schon 75 Jahre alt ist und vor 55 Jahren den Blues nach Hamburg gebracht hat, hat das Festival gleich drei legendäre Top-Acts für diese Corona bedingte Festival-Neuauflage aufzubieten! Mit Sicherheit ein Line-up, das jedes Blues-Herz höherschlagen lässt. Tickets sind ab 29,90 Euro online unter www.raeucherei.org sowie an der Abendkasse für 35 Euro erhältlich.

(Bild: honorarfrei)

Um welchen Abschied es bei ihrem neuesten Programm „Abschiedstour“ geht, verrät die Schauspielerin und Kabarettistin Christine Prayons am 22. Januar im Lutterbeker.

Grooviger Indieabend

(Bild: honorarfrei)

GROOVIGER INDIEABEND Federnde Grooves zwischen Indie, Psychedelic und AM-Pop, dabei zeitlos und voller spritziger Gitarren und rieselnden Synthies – Jonathan Jarzyna der Band Fenster kommt mit seinem Soloprojekt unter dem Namen Johns Moods am 29. Januar in die Hansa48. Mit dabei: Blush Always (IndiePop-Rock) aus Kiel. Einlass ab 19 Uhr, das Konzert startet um 20.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf über Tix for Gigs erhältlich oder an der Abendkasse.

29. Januar • Hansa48

Orientialisches Kneipenkonzert

(Bild: honorarfrei)

Sie ist eine facettenreiche Künstlerin aus Kiel: Hadja kombiniert stimmliche Harmonie mit orientalischen Klängen und tiefen Bässen auf eine faszinierende und ergreifende Art und Weise. Ihr könnt euch freuen auf eine bunte Mischung ihrer Alben: live, unverblümt und ergreifend. Am 21. Januar um 21 Uhr steht sie auf der Bühne der Hansa48. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Wuide unterwegs

(Bild: blanko musik)

Zwar ist Ringsgwandl mittlerweile über 70, doch das hält ihn am 20. Januar um 20 Uhr nicht davon ab, noch einmal richtig aufzudrehen: Er lässt seine aufgezwickten Gesänge der früheren Jahre noch mal Revue passieren. Ringsgwandls musikalische Satire entzieht sich dabei jeder Genrezuschreibung. Keine Oldie-Andacht, eher ein Hochamt für aufgekratzte Geister im musikalischen Irrenhaus. Karten sind im Vorverkauf am Infotresen der Stadtgalerie Kiel und bei der Tourist-Information Kiel e. V. erhältlich.

20. Januar • KulturForum Kiel