Das sind unsere Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Am Start sind neben dem Festival am kleinen Strand in Friedrichsort auch ein Konzert in der Pumpte und das NORDEN Festival auf der Schleswiger Königswiesen.

Klares Zeichen

(Bild: Presse)

In Kiel ist kein Platz für rechtes Gedankengut. Genau dafür macht sich das Festival am kleinen Strand stark und legt am 20. August wieder in Friedrichsort auf – wie gewohnt mit einem klaren Zeichen gegen Rechts und für Toleranz und Demokratie! Und natürlich auch gegen jede Kriegslogik, egal wo! Das Motto steht fest: No Nation – just people!

20. August • Kleiner Strand, Skagerrakufer, Kiel-Friedrichsort

Frischer Rap-Wind in der Pumpe

(Bild: Presse)

Als LGoonys Anfang 2015 mit dem „Spacetape Vol1? auf der Rap-Landkarte auftauchte, war das für die Szene gleichsam irritierend wie erfrischend. Sein unverkrampfter, innovativer Autotune-808 Sound, die Angeber-Texte und seine Anti-Haltung verschafften ihm schnell Anerkennung und Aufmerksamkeit weit über die Rap-Szene hinweg. Mittlerweile hat LGoony unzählige Festivals gespielt, tourte drei Mal durch ausverkaufte Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und veröffentlichte weiterhin Mixtapes und EPs. Bei Kennern steht sein Name seit Tag eins für Abriss.

21. August, 20 Uhr • Die Pumpe

The Nordic Arts Festivals

Vom 25. August bis zum 11. September finden weit über 300 einzelne Veranstaltungen auf den Königswiesen in Schleswig statt. Mit mehr als 400 Künstler:innen aus zehn europäischen Ländern präsentiert sich das Festival bunter, vielfältiger und vor allem deutlich internationaler als je zuvor. In diesem Jahr sind erstmalig auch Künstler:innen aus den Niederlanden zu Gast auf dem NORDEN. Auf sechs Kulturbühnen und insgesamt 15 Spielorten finden 53 Konzerte statt, 32 Lesungen sowie 46 Straßenkunstvorführungen; das gesamte Programm wird ergänzt durch acht DJ Sets, ein umfangreiches Filmprogramm und zahlreiche Workshops.

Die Tickets sind im Onlineshop unter www.norden-festival.com erhältlich, sowie in der Buchhandlung Liesegang in Schleswig.

25. August bis 11. September, jeweils Do bis So • Stadtpark Königswiesen, Schleswig