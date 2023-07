V. l.: Kim Hase, Marketing Stadt.mission.Mensch gGmbH, Janine Streu, Ansiedlungsmanagerin Kiel-Marketing, Sebastian Rehbach, stellv. Geschäftsführer Stadt.Mission.Mensch gGmbH, Leif Boysen, Werkstattleiter, Heinke Koriath, Kaufhausleitung | (Bild: S. Schulten)

Mit dem ECHT.GUT-Kaufhaus zieht die dritte Kieler „Kiezgröße“ in die Holstenstraße und schließt somit eine Lücke in der Leerstandssituation in der Landeshauptstadt.

Ein neues Kapitel der „Kiezgrößen“-Geschichte wurde am Samstag, dem 15. Juli 2023, mit der Eröffnung von ECHT.GUT. - Das kleine Kaufhaus aufgeschlagen. Nachdem bereits die obere Holstenstraße und der Kehden-Küter-Kiez durch innovative Nutzungskonzepte des Kiel-Marketings beeinflusst wurden, hinterlässt der Wettbewerb nun auch im dritten Innenstadt-Quartier seine Spuren. ECHT.GUT. bereichert das breit gefächerte Angebot der mittleren Holstenstraße und befindet sich in der Hafenstraße mit direktem Blick auf den Asmus-Bremer-Platz. Nach der Filiale des Second-Hand-Kaufhauses in Kiel-Hassee sowie im Kirchenweg in Kiel-Gaarden, haben nun Kielerlinnen und Kieler auch in der Innenstadt die Möglichkeit, wertvolle Möbel und Wohnaccessoires zu ergattern.

Uwe Wanger, Geschäftsführer des Kiel-Marketings, erklärt, dass das Secondhand-Kaufhaus perfekt in das Quartier passt, das treffend den Arbeitstitel „Melting Pot“ trägt. Neben etablierten Marken, jungen Food-Konzepten und dem auf Nachhaltigkeit und lokale Besonderheiten ausgerichteten Kosmos-Store fügt sich das Kaufhaus hervorragend ein.

Einkaufen mit bis zu 25% Rabatt

Die Stadtmission, als Träger des Secondhand-Kaufhauses, zeigt mit ausgewählten Lieblingsstücken aus ihrer Zentrale in Kiel-Hassee und handgefertigten Produkten aus eigener Werkstatt, dass soziales Engagement, Nachhaltigkeit und eine attraktive Vielfalt für alle Zielgruppen wunderbar miteinander vereinbart werden können. Alle zwei Tage wird der Laden in Kiels Einkaufsmeile mit neuer Ware beliefert. Interessierte Kundinnen und Kunden haben so die Möglichkeit, stets neue Artikel zu erwerben – und das zum Teil mit satten Rabatten: Inhaber*innen einer ECHT-GUT-Kundenkarte wird ein Preisnachlass von bis zu 25% gewährt. Bis zum Ende des Jahres wird dieser Rabatt voraussichtlich auf bis zu 50% steigen. „So haben auch Menschen mit geringerem Einkommen die Möglichkeit, hochwertige Produkte mitten in Kiel zu kaufen“, sagt Kim Haase, Mitarbeiterin im Marketing bei stadt.mission.

Auf rund 80 Quadratmetern Verlaufsfläche werden die Waren aller Art angeboten. Darunter echte Schmuckstücke wie eine rote Teekanne im Retro-Look oder ein Holzroller für Kinder. In der eigenen Werkstatt, die sich ebenfalls in dem Laden befindet, werden die Gebrauchtwaren für den Weiterverkauf aufbereitet.

Eine ECHT-GUTe Idee für Kiel

Janine Streu, verantwortlich für die Zentrenentwicklung bei Kiel-Marketing, betont, dass das ECHT.GUT Kaufhaus stolz darauf ist, bereits die dritte Kiezgröße zu sein, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet und zudem lokal verwurzelt und gemeinnützig ist. Dies erfüllt den Anspruch des Wettbewerbs, nicht nur Lücken zu füllen, sondern aktiv an der Transformation der Innenstadt mit neuen Nutzungskonzepten mitzuwirken. Und auch finanziell wird den Kiezgrößen unter die Arme gegriffen. Während das ECHT-GUT-Kaufhaus 20 Prozent der fälligen Miete bewerkstelligen muss, werden die übrigen 80 Prozent durch Fördermittel finanziert. „Wir sind Kiel-Marketing für das Engagement und die Hilfe während des Wettbewerbs und natürlich darüber hinaus unendlich dankbar, sagt Heinke Koriath, die das Second-Hand-Geschäft im Zentrum der Landeshauptstadt leiten wird. Gemeinsam mit drei weiteren Mitarbeitenden sorgt sie für den reibungslosen Ablauf von der Warenannahme über das Upcycling bis zum erneuten Abverkauf der Produkte.

Das „Das kleine Kaufhaus“ ist montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Für den Spätsommer ist eine weitere Ausschreibung des Wettbewerbs "Kiezgröße gesucht" geplant.

Weitere Infos findest du auf der Website von ECHT-GUT.

Zum Wettbewerb „Kiezgröße gesucht“ Im Januar 2022 hat Kiel-Marketing erstmals den Ideenwettbewerb „Kiezgröße gesucht“ ausgerufen. Ziel des Wettbewerbs ist die transparente Vergabe von Fördermitteln an attraktive Nutzungskonzepte, die für die Transformation der Innenstadt stehen. Mit „derHeimathafen“ zog im Mai 2022 die erste Kieler Kiezgröße in die Holstenstraße 2-12 ein. Im Oktober 2022 folgte die zweite Ausschreibung, bei der das ECHT.GUT Kaufhaus nach Fachjury- und Bürger*innen-Voting den zweiten Platz belegte. Beim Online-Voting der Bürger*innen erzielte „Echt.Gut“ 1.749 Stimmen und damit etwas mehr als 80% der Gesamtstimmen. Die Fachjury war mit den bundesweit anerkannten Expert*innen Ingmar Behrens (German Council of Shopping Places), Karen Klessinger (dan pearlman), Frank Rehme (Zukunft des Einkaufens), Katharina Sieweke (EHI Retail Institut) und Julia Staron (STADTMANUFAKTUR) aus den Bereichen Innenstadtentwicklung, Markenberatung und Nutzungstrends hochkarätig besetzt.

