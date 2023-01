Im vergangenen Jahr war das Echt.Gut Kaufhaus bereits am Alten Markt in Kiel zu Gast. (Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase)

Bis zum 30. Januar haben Kielerinnen und Kieler die Chance für die neue Kieler Kiezgröße abzustimmen. Das Secondhand Kaufhaus ist eines der verbliebenen fünf Anwärter.

Vom 7. bis 29. September 2022 zog das Echt.Gut Kaufhaus übergangsweise im Kieler Pop Up Pavillion am Alten Markt ein. Nun möchte das Geschäft unter der Trägerschaft der Stadtmission gern langfristig in Kiels Innenstadt sichtbar sein und hofft auf die Unterstützung durch die Bevölkerung bei der Wahl zur Kiezgröße 2023.

Filialen bereits in Hassee und Gaarden

Echt.Gut in Hassee ist Kiels größtes Secondhand- und Sozialkaufhaus. Auch in dem kleinen Laden in Gaarden

sowie im Kosmos-Store in der Holstenstraße bietet das Kaufhaus Secondhandwaren an. An jeder der Verkaufsstellen gilt: Alles über die Eigenprodukte hinaus sind Gebrauchtwaren, die von Kieler*innen gespendet wurden. Ob Möbel, Haushaltswaren oder Kleidung: Wer aus seinem Privathaushalt auszusortiert, tut Gutes für die Umwelt und die Mitmenschen. Wer bedürftig ist, erhält bei Echt.Gut mit entsprechendem Nachweis eine Kund*innen-Karte und damit 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. So trägt jede*r Spender*in dazu bei, dass auch Menschen mit kleinem Budget sich sowohl Notwendiges wie auch Schönes leisten können.

Zusammenarbeit mit dem Jobcenter

Auch ein Großteil des Kaufhaus-Teams findet bei Echt.Gut nach herausfordernden Zeiten neuen Halt: Viele ehemals langzeitarbeitslose Menschen finden hier eine Beschäftigung und schöpfen neuen Lebensmut aus der Zusammenarbeit mit anderen Kolleg*innen. Die Lebenswege dieser Menschen waren nicht geradlinig. Bevor sie ihren Platz bei Echt.Gut gefunden haben, sammelten viele die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen – schwierige, aber vor allem lehrreiche. Hier stehen keine klassischen Verkäufer*innen hinter dem Kassentresen. Genauso wenigen finden Floskeln oder aufdringliche Beratungen einen Platz. Dafür echte Menschen, die hinter dem Konzept stehen, weil es für

sie selbst etwas bedeutet.

Weitere Infos findest du auf der Website von Echt.Gut. Hier kannst du für deine Kieler Kiezgröße abtimmen.

