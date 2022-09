Der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada ist weltweit gefragt! (Bild: Martin Sigmund)

Mit einem wahren Star-Aufgebot nimmt die Konzertsaison in Kiel diesen Monat so richtig Fahrt auf: Am 24. September sind Andrés Orozco-Estrada und Matthias Goerne in Begleitung des NDR Elbphilharmonie Orchesters zu Gast in der Kieler Wunderino-Arena. Gemeinsam laden sie ein zu einem musikalischen Streifzug durch das Leben.

Seitdem wir unser neues Büro direkt am Exer und nur wenige Meter neben der Wunderino-Arena bezogen haben, können wir häufig etwas unfassbar Schönes beobachten: Regelmäßig sehen wir am späten Nachmittag oder in den frühen Abendstunden große Menschenmengen vorbei an unseren Bürofenstern strömen – ihnen allen steht dabei große Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Was bei uns zunächst noch ein wenig Verwunderung ausgelöst hat, ruft mittlerweile immer ein wirklich schönes Gefühl bei uns hervor. Sie alle haben dasselbe Ziel: die beliebte Eventhalle, um dort ihre Lieblingskünstler:innen zu sehen.

Solch ein aufgeregter, gut gelaunter und musikvernarrter Menschenstrom wird auch am 24. September die Wunderino-Arena stürmen. Wieso? Na, weil Andrés Orozco-Estrada, Dirigent der Extraklasse, und Matthias Goerne, einer der weltweit gefragtesten Baritons, zu Gast sind! Begleitet werden sie von dem sagenhaften NDR Elbphilharmonie Orchester. An alle Fans klassischer Klänge: Das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

Wann? Samstag, den 24. September 2022 | 18 Uhr

Wo? Wunderino-Arena Kiel

Tickets? Gibts hier oder telefonisch im Ticketshop unter (0511) 277 898 99

Mit Mahler-Liedern und Schostakowitschs Fünfter durchstreifen Matthias Goerne und Andrés Orozco-Estrada den Kosmos des Lebens in all seinen Facetten – von junger Liebe und Naturbeschreibungen bis hin zu Kriegsszenen und Gedanken übers Diesseits und Jenseits. Jene Facetten werden von den Geschichten umspannt, die Gustav Mahler in seiner Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ als Vorlage nahm, und die nun in dem Konzert von Matthias Goerne (mit seiner beispiellosen Stimme und Ausdruckskraft) interpretiert werden. Die 5. Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch ist ähnlich facettenreich, wenn auch voller Überraschungen: Lebhafte Tänze schlagen ins Groteske um, und hinter dem grandiosen Finale steckt eigentlich ein Trauermarsch. Detaillierte Eindrücke und mehr Infos zu dem Konzert findet ihr hier.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester macht das Ensemble perfekt! Als Residenzorchester der Elbphilharmonie prägt es mit seinen Programmen maßgeblich das künstlerische Profil des weltweit berühmten Konzerthauses – und verzaubert nun erneut auch die Kieler:innen mit seinen Klängen. Die Biografie des Orchesters könnt ihr hier nachlesen.



Aufgepasst! Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr erhalten Konzertbesucher:innen eine Ermäßigung von 50 Prozent. Hier gibt es noch mehr Infos zu Vergünstigungen in Kiel bei Einzelkarten und Abos.

Um bestens vorbereitet zu sein, beachtet bitte die tagesaktuellen Corona-Regelungen.