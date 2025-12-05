(Bild: Adobe Stock; LH Kiel)

Die Halle 400 verwandelt sich am 31. Dezember in ein festlich dekoriertes Party-Schiff mit zwei Floors, einem internationalen Gala-Buffet, fünf Bars, LED-Shows und dem großen GOLDEN COUNTDOWN um Mitternacht.

Anzeige

Nach Jahren Pause wird Silvester in Kiel wieder richtig gefeiert – und zwar golden, glamourös und tanzbar in der Halle 400. Wer stilvoll ins neue Jahr starten möchte, ist hier goldrichtig.

Gala-Dinner, Livemusik und ganz viel Atmosphäre

Los geht’s ab 18 Uhr mit einem exklusiven Dinner auf mehreren Decks: Fünf abwechslungsreiche Buffets von klassisch, asiatisch über Levante bis vegan verwöhnen die Gäste. Ein Begrüßungsdrink ist inklusive, ebenso wie Livemusik und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm auf der Bühne. Bis 21 Uhr darf gegessen, geschlemmt und stilvoll angestoßen werden – bevor die große Party beginnt.

Zwei Floors, zwei Welten

Ab 21 Uhr öffnen beide Dancefloors:

Auf Floor 1 (Deck 2) heizt DJ H-YO mit den besten Disco-Hits der 70er, 80er und 90er ein – ein Mix aus Klassikern und modernen Dance-Tracks für alle, die feiern, tanzen und mitsingen wollen.

Auf Floor 2 (Deck 6) bringt DJane Nina mit House, Clubbeats und Ibiza-Vibes echten Festival-Flair in die Halle 400. Hier wird die Nacht zum Dancefloor!

Der GOLDEN COUNTDOWN um Mitternacht

Ab 23.50 Uhr steigt das große Finale des Jahres: der GOLDEN COUNTDOWN mit Feuerwerk und einer Outdoor-Sektbar an der Hörn. Gemeinsam wird auf 2026 angestoßen – glamourös, laut, unvergesslich.

Halle 400, An der Halle 400 Nr. 1, Kiel

Tickets & Infos: www.halle400.de/live-programm