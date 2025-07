V.l.: Stadtpräsidentin Aust mit der Preisträgerin Prof. Dr. med. Claudia Baldus und Preisträger Dr. rer. nat. Rainer Adelung mit Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer (Bild: LH Kiel / Peter Lühr )

Forschung, die Leben rettet, und Materialien, die Viren stoppen: In einer feierlichen Sitzung der Kieler Ratsversammlung wurden am 29. Juni 2025 zwei herausragende Persönlichkeiten für ihre wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet.

Der Wissenschaftspreis und der Innovationspreis der Landeshauptstadt Kiel sind jeweils mit 10.000 Euro dotiert und würdigen Persönlichkeiten, deren Forschung und Innovationen weit über die Region hinaus wirken. Die Ehrung erfolgt traditionell am Abschlusstag der Kieler Woche im jährlichen Wechsel mit dem Kulturpreis der Stadt.

In diesem Jahr ging der Wissenschaftspreis 2025 an Prof. Dr. Claudia Baldus, Medizinerin und Leukämieforscherin an der CAU und am UKSH. Den Innovationspreis 2025 erhielt Prof. Dr. Rainer Adelung, Materialwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Leuchtturm der Leukämieforschung

Claudia Baldus leitet die Klinik für Hämatologie und Onkologie am UKSH, Campus Kiel. Sie hat durch ihre Forschung neue Maßstäbe in der Behandlung von Leukämie gesetzt und gilt als eine der führenden Stimmen in ihrem Fach. Ihre Arbeiten verbessern nicht nur die Heilungschancen, sondern auch die Lebensqualität von Patient*innen. „Das Wichtigste in der Medizin ist Empathie“, betont sie.

Innovation mit gesellschaftlicher Wirkung

Rainer Adelung forscht zu funktionalen Nanomaterialien. Besonders bekannt ist seine Arbeit mit sogenannten Zinkoxid-Tetrapoden – mikroskopisch kleinen, vierarmigen Strukturen, die Viren binden und blockieren können. Neben der Grundlagenforschung engagiert er sich auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs und ist Mitinitiator der Science and Technology Academy.

Kiel als Ort für Forschung und Fortschritt

In ihrer Begrüßung hob Stadtpräsidentin Bettina Aust die Bedeutung Kiels als Wissenschaftsstandort mit über 35.000 Studierenden hervor. Die Stadt sende mit den Preisen ein klares Signal für den Wert von Wissenschaft und Innovation. Auch Staatssekretär Tobias von der Heide lobte: „Innovationen entstehen an Schnittstellen – und Kiel bietet dafür beste Bedingungen.“

