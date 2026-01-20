(Bild: Adobe Stock)

Kaum blinzelt man einmal kurz – zack, hat Kiel wieder einen neuen Laden! Egal ob du auf der Suche nach Designermöbeln, ausgefallenen Ideen oder einfach nur neugierig bist: Die Stadt liefert.

Und zwar mit jeder Menge Charme, Kreativität und einer Portion Überraschung. Hier kommen die spannendsten Neueröffnungen, frisch eingetroffen und absolut einen Besuch wert.

OX25: Kraftvoll genießen

Im OX25 in Melsdorf trifft ehrliche Küche auf stilvolle Atmosphäre. Der Name steht für Genuss mit Haltung: „OX“ als Symbol für bodenständige Stärke, die „25“ für das Gründungsjahr. Serviert wird moderne Esskultur mit regionalen Zutaten, die Tradition und Kreativität auf den Teller bringt – mal vertraut, mal überraschend. Ein Ort für alle, die gutes Essen, ausgesuchte Weine und echte Gastfreundschaft schätzen.

OX25, Rotenhofer Weg 18, Melsdorf

Tel.: 01522/383 08 00

www.ox25.de

Instagram: @ox25_restaurant

CERÉA: Where beauty meets vision

Mit CERÉA ist in einzigartiger Creative & Beauty Space entstanden, der Schönheit, Fotografie und visuelles Branding unter einem Dach vereint. Hinter dem Konzept stehen zwei Gründerinnen mit einer klaren Vision: echte Persönlichkeiten sichtbar machen – individuell, hochwertig und mit Haltung. Ob professionelles Make-up, Styling oder authentische Portraits, hier geht es nicht um Trends, sondern um Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. CERÉA denkt Schönheit ganzheitlich: von innen nach außen, kreativ, modern und mit viel Liebe zum Detail. Neben Beauty- und Fotoangeboten bietet das Studio Raum für Workshops, Events und Begegnung – ein Ort für alle, die sich und ihre Ideen zeigen wollen. Persönlich, inspirierend und immer mit einem besonderen Gespür für Ästhetik.

CERÉA

Feldstraße 73, Kiel

Tel.: 0431/70 57 92 34

www.ceréa.de

SchlafTEQ: Schlaf, der wirklich passt

Wer morgens verspannt aufwacht, kennt das Problem: Erholsamer Schlaf braucht mehr als nur eine weiche Matratze. Bei SchlafTEQ bekommst du ein individuell angepasstes Schlafsystem, abgestimmt auf deine Körperform und Beschwerden.

Per Druckmessung wird dein Liegeprofil millimetergenau erfasst. Daraus entsteht ein orthopädischer Matratzenkern mit bis zu 24 Zonen und sieben Härtegraden – mit spezieller Schulterentlastung und maximaler Unterstützung genau da, wo du sie brauchst. Besonders smart: Die Matratze ist modular aufgebaut und lässt sich bei Veränderungen deines Körpers anpassen, ein Matratzenleben lang. Sechs Monate Nachbetreuung sind inklusive. Das Liegegefühl? Weich, wo’s gut tut, fest, wo’s nötig ist.

SchlafTEQ Kiel, Christian-Kruse-Str. 13a, Kiel, Tel.: 0431 / 720 021 20,

kiel@schlafTEQ.de, www.schlafteq.com

Parfinity: Duft trifft Persönlichkeit

In der Holtenauer Straße erwartet dich ein Ort für alle, die Düfte nicht nur tragen, sondern erleben wollen: Parfinity ist Kiels erste Galerie für exklusive Nischendüfte – mit über 1.000 handverlesenen Kompositionen jenseits des Mainstreams. Das Konzept „Wear First. Love Forever“ bringt Individualität und Qualität zusammen: Mit der Parfinity Box kannst du Düfte erst zu Hause als Abfüllung testen, beim späteren Kauf eines Flakons wird der Betrag komplett angerechnet. Vor Ort erwartet dich eine persönliche Beratung – online unterstützt dich eine innovative, KI-gestützte Duftempfehlung. Was alle Parfums verbindet? Hohe Handwerkskunst, Charakter und Geschichten, die unter die Haut gehen.

Parfinity, Holtenauer Straße 83, Kiel, Tel.: 0431 / 64 89 22 16, www.parfinity.com

VINTAGE & DESIGNKLASSIKER: Deine neue Adresse für Designmöbel

In der Holtenauer Straße hat im August ein neuer Hotspot für Möbelliebhaber*innen eröffnet: VINTAGE & DESIGNKLASSIKER Kiel. Hier findest du hochwertige neue und gebrauchte Designmöbel – von Esstischen über Sofas bis zu Stühlen und Leuchten. Marken wie Carl Hansen, Vitra oder Louis Poulsen sind fester Bestandteil des Sortiments, das sich wöchentlich verändert. Das Team beschafft fast alles, was das Designherz begehrt.

Holtenauer Straße 9, Kiel,

Tel.: 0171 / 954 88 66,

www.vintage-designklassiker.de,

info@vintage-designklassiker.de

Geöffnet Mo–Fr 12–18 Uhr, Sa 11–16 Uhr